Bakım evinde cinayet mi?

Haber Kıbrıs'tan İrfan Gündüzler'in haberine göre, Lefkoşa’daki bir bakım evinde yaşanan ölüm yargıya taşındı. Annesinin işkenceye uğradığını ve bunun sonucunda öldüğünü iddia eden N. A. isimli vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu.

N. A. şöyle konuştu: “Annem Nejla A., Lefkoşa’daki bakım evindeki hemşireler tarafından işkence gördü, ölümü şüphelidir, morgta annemin yüzünü gördüm. Sol elmacık kemiği şiş ve mosmordu, yan tarafı morarmıştı darp izleri vardı. Buna rağmen doktor “normal ölüm” diyerek olayı kapattı ve annem bir gün içinde gömüldü. Otopsi yapılmadı. Polise ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. Annemin ölümü şüphelidir sorumluların bulunması ve cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

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