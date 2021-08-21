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Bakımevinde koronavirüse yakalanan 2 yaşlı yaşamını yitirdi

24 saatte iki yaşlı hastanın koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzüntü yarattı...

21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:48
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Bakımevinde koronavirüse yakalanan 2 yaşlı yaşamını yitirdi

Haber Kıbrıs sitesinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakımevinde koronavirüse yakalanan ardından 19 Ağustos tarihinde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne kaldırılan 80 yaşındaki kadın ve 95 yaşındaki erkek hasta hayatını kaybettiği yazıldı.

24 saatte iki ölüm

Bakımevinde 10’a yakın kişinin koronavirüse yakalandığı ifade ediliyor. 24 saatte iki yaşlı hastanın koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzüntü yarattı.

İki hasta aşısızdı

Hayatını dün kaybeden 80 yaşındaki kadının diyaliz hastası olduğu 95 yaşındaki erkek hastanın ise kronik rahatsızlığı olmasına rağmen aşılı olmamaları tepkiyle karşılandı.

Bakımevinde kalmaları için aşılı olmaları gerekiyor

Dünyada uygulanan Koronavirüs protokollerine göre; yaşlı bakımevine kabul edilecek yaşlıların aşılı olması gerekirken, yapılan ziyaretlerin ise açık havada maske ve mesafe kurallarına uygun olması gerekiyor.

Aşılanma konusunda ailelere bilgi verilmedi

Yaşlıların aşılanması için ailelerinden izin alınması gerekirken, ailelere bu konuda bilgi verilmediği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığının soruşturma açması isteniyor

Sağlık çalışanlarının yaşlı bakımevinde yaşlıların koronavirüse yakalanmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığının soruşturma açmasını istediği ifade edildi...

Haberin Tamamı İçin : https://haberkibris.com/bakimevinde-koronaviruse-yakalanan-2-yasli-yasamini-yitirdi-1419-2021-08-21.html

HABER- KAYNAK : HABER KIBRIS

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