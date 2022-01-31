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Bakımeviyle ilgili çıldırtan iddialar!

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkis, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde yıllardır yolsuzluk olduğunun devlet yetkilileri ve Vakıflar tarafından bilindiğini ancak hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

31 Ocak 2022 Pazartesi 15:48
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Bakımeviyle ilgili çıldırtan iddialar!
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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkis, Genç TV’de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde yaşanan skandalla ilgili konuşan Jenkis, bakım evinin yıllarca istismara açık olduğunu ve yıllar içerisinde de devamlı surette istismar edildiğinin yetkililerin bilgisinde olduğunu kaydetti.

Jenkis, şunları söyledi:

“Ben bu bakım evi ile 2011 yılında tanıştım. O zamanlar yeni kurulmuştu ve gayet güzel tepkiler alan, övünülecek bir yerdi. Fakat bu dört dörtlük diye görünen bakım evi 3 yıl sonra aşağıya doğru bir inişe geçti. Bu aşamada ben kendim bakım evini ziyaret edip, finansal sorunlar olduğunu gördüm. Sık sık maddi olarak yardımda bulundum. Kurum müdürü Melek Doğan ile olan sohbetlerimizde sürekli şikayet ederdi. ‘devlet bakamadığını bize gönderiyor, ücretler çok düşük, faturalamızı ödeyemiyoruz” derdi. Ardından ilk şoku yaşadım. 2013-2014 yıllarında yaşanılan durumu aktarmak ve yardım istemek için gittiğim devlet yetkilileri bana bakım evinde ‘yolsuzluk’ olduğunu söylediler. Hatta üzerine de ‘sakın para verme, gıda yardımı yap, paranın nereye gideceği belli değil’ dediler.

Çalışanların yatırımları yapılmadı

Daha sonra orada çalışanların yatırımlarının yapılmadığını ve bunu yetkililerin de bildiğini öğrendim. Arkasından Vakıflar’a yazı yazıp gittim her şeyi anlattım, bir şeyler yapılmasını rica ettim, fakat hiçbir zaman olumlu bir yanıt alamadım.

İddialarla ilgili hiçbir şey yapılmadı

Bu bakım evi Melek Doğan ve akrabaları tarafından kurulan bir aile işletmesidir. İddialar üzerine Mütevelli heyeti toplandı ve konu mahkemeye taşındı. 4 yıl süren bir mahkeme süreci oldu.  Mahkemeyi Melek Doğan kazandı. Bu süreç zarfında da iddialara ilişkin yine hiçbir şey yapılmadı.

Bakım evinin aylık 100 bin liranın üzerinde geliri var

Öte yandan ben de o bakım evine yakınımı verdim aylık 4 bin lira ödüyorduk. O bakım evinin aylık ortalama 100bin ila 120 bin TL arasında geliri vardır. Burası bedava çalışan bir yer değildi. Ama bu ücretler kötüye kullanıldı. Devlet de Vakıflar da tüm bu yaşananlardan sorumludur.

Kaynak : Ses Kıbrıs

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