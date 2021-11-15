''Bakımevlerinde uyuz salgını var''

Jenkins, uyuz hastalığının halk arasında pislikten oluşan ve utanılacak bir durum olarak algılanmasından dolayı, hastaların bazı bakımevlerinde doktora dahi götürülmediğini ve hasta yakınlarına bilgi verilmediğini ifade etti.

Jenkins, “Korunmaya ve bakılma muhtaç onlarca yaşlımız maalesef hem bazı bakımevleri tarafından hem de toplum sağlığından sorumlu birim tarafından ihmal edilmektedirler. Bazı bakımevlerinde yaşlıların aylardan beri kaşındığını ve bunu hiç kimsenin duymuyor” dedi.

Aileleri uyarmak istediklerini belirten Jenkins, “Yaşlılarınızı ziyaret edip sağlıklarını kontrol ediniz” diye konuştu.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nı aylar önce uyardıklarını söyleyen Prof. Jenkins, yaşlıların sağlık hizmetine erişememesinin hiçbir mazereti olamayacağını ifade etti.

Prof. Jenkins, “Her fırsatta yaşlı bakımevlerinden sorumlu olmadıklarını belirten Sağlık Bakanlığı yetkililerini Çalışma Bakanlığı ile istişare içinde sorun çözmeye davet ediyoruz. Bakımevlerini denetleyin, uyuz salgını ve benzeri hastalıkların tedavisiz kalmasını önleyin” dedi.