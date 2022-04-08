Bakın alkolde indirim neden yapılmamış...

Alkollü içkilere yönelik uygulanan FİF’in düşürüldüğü yönündeki açıklamalara karşın karar Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Başbakan Sucuoğlu, FİF ile ilgili düzenlemeyi yapan ekipteki kişilerin tümünün koronavirüse yakalandığını, bu nedenle çalışmaların aksadığın ifade etti.