BAKIN BİZİMLE NASIL DALGA GEÇTİĞİNİ SANIYOR!

Erhan Arıklı, söylemleri ve siyasetiyle istikrarsız bir insan!..

İnsanlar unutur, doğaldır, ama tarih asla unutmaz, not eder ve yargılar!..

İşte Arıklı bunun farkında değil!..

Gelin hep birlikte Arıklı’nın KIB-TEK, ihale ve zam konularındaki duruşunda biraz zaman yolculuğuna çıkalım!..

Bu yolculukta dikkatinizi “Kaçınılmaz”, “Mecburduk”, “Zam”, “Kablo”, “Jeneratör”ve “İhalesiz” kelimelerine yoğunlaştırmanızı rica ediyorum...

İşte Arıklı ve çelişkileri;

-Tarih 18 Temmuz 2018 - Muhalefetteki Arıklı, “Siyasi partiler KIB-TEK’te, ‘Buna mecburduk ama tarifeler güneyden daha düşüktür’ savunmasıyla zam yapılıyor”...

-Tarih 26 Mart 2021- Bakan Arıklı, “Elektriğe önümüzdeki ay yüzde 15 zam yapılacak”..

-Tarih 27 Mart 2021 - Bakan Arıklı, “Elektrik zammı vatandaşa yansıtılmayacak”...

-Tarih 30 Nisan 2021 - Bakan Arıklı, “Elektriğe zam kaçınılmaz görünüyor”...

-Tarih 2 Mayıs 2021- Bakan Arıklı, “Tasarrufları yaparsak, elektriğe zam yapmaya gerek kalmayacak”...

Sonuç; Erhan Arıklı, geçmişte, “‘Mecburuz’ veya ‘zorundayız’ bahanesini üreterek elektriğe zam yapanları eleştirmiş, bakan olduktan sonra aynı bahaneleri kullanarak önce zam yapınılmasının kaçınılmaz olduğunu ardından da gelen tepkiler üzerine bu zamların vatandaşa yansıtılmayacağını açıkladı!..

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-Tarih 18 Temmuz 2018- Muhalefetteki Arıklı, “KIB-TEK’te ihalesiz alımlar yapılıyor”...

-Tarih 13 Ocak 2021- Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı KIB-TEK’teki akaryakıt ihalesini iptal ettirdi...

-Tarih 1 Nisan 2021- Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, keşif bedeli 28 Dolar olan ve bu fiyatın altında teklif atıldığı iddia edilen KIB-TEK’teki akaryakıt ihalesini ikinci kez iptal ettirdi...

-Tarih 2 Nisan 2021- Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yakıt alımını ihalesiz bir şekilde 34 Dolar’a TPIC’e verdi...

-Tarih 7 Nisan 2021 Bakan Arıklı, “İŞTE BU... Bugün nihayet akaryakıt taşıma ihalesi neticelendi. İhaleye sunulan teklifler; 32.40$ ile 14$ arasında. Teklifler MİK tarafından inceleniyor. Aradaki fark yaklaşık 6$ ila 14$ arasında. Böylece KIB-TEK en az 1.232.000$ ile 5 milyon$ arasında bir para kazanmış olacak. (Yani 10 ila 40 milyon TL arası) MİK bilirkişi çağırdı. Evraklar incelenecek ve ona göre karar verilecek”...

-Tarih 26 Nisan 2021 - KIB-TEK’teki akaryakıt ihalesini üçüncü kez iptal edildi!..

Sonuç; Erhan Arıklı, geçmişte, ihalesiz ve adrese teslim alımları eleştirmiş, ihalelerin şaibeli olduğunu iddia etmişti. Daha göreve geleli 7 ay olan Arık’ı, bu süreçte tam iki kez yasalara aykırı olmasına rağmen kendisi akaryakıt ihalesini iptal etti ve eleştirdiği bir şekilde adrese açıktan teslim olarak alımı TPIC’e verdi. Aynı Arıklı’nın “İşte bu” dediği ve kurumun an az 1.2 milyon Dolar ile 5 Milyon Dolar para kazanacağını iddia ettiği üçüncü ihale ise büyük bir şaibe içerisinde MİK tarafından iptal edildi...

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-Tarih 5 Şubat 2019- Jeneratör alınacağına kabloyla daha temiz ve uygun fiyatlı enerji getirilebileceğini belirten Arıklı, alternatif yollar yerine tüketiciyi zora sokacak adımlar atıldığını ve amacın birilerine para kazandırmak olduğunu iddia etti...

-Tarih 9 Eylül 2019- Dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile EL-SEN arasında imzalanan ve doğalgaz ile de çalışabilecek olan en az 60 MW’lık yatırım yapılmasına Arıklı şiddetle karşı çıkıyor ve “EL-SEN terbiyesizlik yapıyor, Bakan ile Sendika arasındaki bu imza hükümetin acizliğidir. Bu yatırımla vatandaş pahalı elektrik alacak” diyordu...

-Tarih 24 Aralık 2020- Bakan Arıklı, “Erdoğan, kablo ile elektrik için gerekli talimatı verdi. Her ne pahasına olursa olsun kablo ile elektriği bu ülkeye getireceğiz”...

-Tarih 28 Nisan 2021- Bakan Arıklı “Kablo ile elektrik enerjisi projesi için Ankara’ya gidiyorum Jeneratörler kullanarak akaryakıtla elektrik üretiyoruz ama Avrupa Birliği 2030 itibariyle artık bu jeneratörleri yasaklıyor. Benim de Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirme sebebim bu”...

-Tarih 2 Mayıs 2021- Bakan Arıklı “50 Megavatlık gazla da çalışabilen 2 jeneratör geliyor. Yakın bir zamanda gazla üretime geçeceğiz”...

Sonuç; Erhan Arıklı bırakınız geçmişi, 5 gün önce Türkiye’ye gitme sebebinin kablo ile elektrik getirmek olduğunu, bizim jeneratör ile üretim yaptığımızı ve AB’nin 2030 itibarıyla artık jeneratörleri yasakladığını söyledi, 5 gün sonra, yani Ankara ziyareti sonrası ise kablo ile elektrik getirme konusunda tek kelime etmeden 50 MW’lık iki jeneratör getireceğini müjdeledi!..

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Hayır, bilmiyorum daha nasıl anlatayım bu çelişkileri, yalanları, bizi kandırma hallerini bilemiyorum. Belki kendi ağzından verdiğim örnekler bazılarının gözünü açar!..

Diğer yandan ise insanın canı acıyor!..

Neden mi?

EL-SEN yıllardır bu ülkeye doğalgaz ile çalışabilecek jeneratörlerin getirmesi için yırtınıyor, mücadele ediyor, hatta bunların meyvesi olarak 6 Eylül 2019’da bu konuda hükümetten söz alıp ortak bir uzlaşı metni imzalanıyor amcam gelin görün ki boşa giden iki yıllık kablo ile elektrik getirme masalından şimdi Erhan Arıklı gibi birisi dahi EL-SEN’in dediği noktaya geliyor!..

İşte böyle ve bu şekilde ömrümüzden yediler!..

Yalnız sadece tüm suç bu tükürdüğünü yalayanlar değil zamanında ve şimdi EL-SEN’in yanında tam olarak duramayan bizlerindir!..

Göle düşen değil vazgeçen boğulur!..

Biz boğuluyoruz ey insanlar!..