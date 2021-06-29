Bakır kazanı sirkat eden de alan da tutuklandı

Tutuklanan her iki zanlı bugün 29.06.21 tarihinde sirkat ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Salih Fidan Ersan’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde zanlı 1’in Korkuteli köyünde sakin Ü.G’nin avlusunda bulunan 1500 TL değerindeki bakır su kazanını hurdacı işleri ile uğraşan zanlı 2 ile birlikte sirkat ettiklerini ve zanlı 2’ye ait araç ile taşıdıklarını söyledi.

İncelenen kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı 1’in 26.06.21 tarihinde Lefkoşa polisi tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis zanlı 1’in ifadesi doğrultusunda kendisine aracı ile yardımcı olan ve hurda işleri ile uğraşan zanlı 2’nin de 28.06.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’in itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, zanlı 2’nin ise suçlamaları kabul etmediğini, zanlı 1 ile birlikte eşine ait araç ile müştekinin evine gittiğini, bakır kazanın zanlı 1’e ait olduğunu sandığını ve hırsızlık olduğunu bilmediği, satın almış olduğu kazanı tutmakta olduğu hurda defterine kayıt yaptığını, yasal süre sonunda ise kazanın satışını yaptığı yönünde beyana bulunduğunu söyleyen tanık polis, satıldığı cihetle bakır kazanın bulunup emare alınamadığına ancak hurda kayıt defterinin emare olarak zapt edildiğine dikkat çekti.

Tahkikatın tamamlandığına değinen tanık polis KKTC vatandaşı olan zanlı 1’in okunan davasında suçunu kabul ettiğini, T.C vatandaşı olup KKTC vatandaşı bir kadınla evli olan zanlı 2’nin ise davasına karşılık kabul etmiyorum yönüne cevap verdiğine vurgu yapan tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 2000’er TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kişinin 40 biner TL şahsi teminat senedi imzalamaları ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)