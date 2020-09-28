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Baktı diye darp edildi

Mehmet Başçoban isimli kişi, kendilerine baktığı gerekçesiyle üç kişi tarafından darp edildi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:14
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Baktı diye darp edildi

S.D., Ö.Y.ve E.Ö.D. adlı zanlılar, önceki gece Lefkoşa’da bir marketin önünde kendilerine baktığı gerekçesiyle Mehmet Başçoban’ı aracının içerisinde darp ettiler.

 Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde, Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen dünkü tutukluluk duruşmasında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görev yapan Polis Memuru Ferhat Kahveci, yeminli şahadet vererek olguları aktardı.

Kahveci, zanlıların Vahim Zarar ve Ciddi Darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Kahveci, zanlıların 27 Eylül 2020 tarihinde ve saat 01.40 sıralarında Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Deli Dolu Market önünde, TGF 088 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Başçoban’ı aracının şoför koltuğunda oturduğu sırada kendilerine baktığı gerekçesiyle ciddi şekilde darp ettiklerini dile getirerek, zanlıların, yüzüne yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına neden olup Mehmet Başçoban’ı vahim ve bedensel zarara uğrattığını kaydetti.

   Başçoban’ın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servisinde müşahade altına alındığını ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını ifade eden Kahveci, zanlıların görgü tanıklarının ifadeleri sonucu tutuklandığını anlattı.

   Kahveci, soruşturmanın henüz yeni başladığını, incelenecek kamera görüntülerini bulunduğunu, zanlıların henüz ifade vermediğini dile getirerek, aynı zamanda müştekinin söz konusu olayın ardından bir trafik kazası geçirdiğini ve kazanın bu olayla bir bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

  Zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerine işaret eden Kahveci, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

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