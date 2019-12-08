Balalan’da Toprak Ana Günü etklinliği

Toprak Ana Günü etkinliğinin 4’üncüsü Balalan Köy meydanında gerçekleştirildi.

Mehmetçik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar kontrolden geçen ata tohumlarıyla üretilen ürünleri satın alma imkanı buldu, güzel bir gün geçirdi.

Cumhurabşkanı Mustafa Akıncı’nın yanısıra birçok Devlet ve Hükümet yetkilisinin de ilgi gösterdiği etkinlik Kortejin köye ulaşmasının ardından müzik dinletisi ile başladı.

Törende ilk konuşmayı Mehmetçik Belediyesi Çocuk Meclisi başkanı Ahmet İskender yaptı.

İskender, toprak ana günü etkinliğinin önemini anlattı.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat de yanlış tarım politikaları ile bilinçsiz ilaç kullanımın doğayı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Balalan Köy Muhtarı Turgut Özbalalanlı ise Zeka Bey Tohum merkezi projesinin hayata geçmesiyle birlikte ata tohumları ile ilaçsız ve sağlıklı üretimin yeniden başladığını kaydederek etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de toprağa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Sarıçizmeli, ülkede sürdürülebilirliği olmayan yanlış toprak ve tarım politikalarının yürütüldüğünü savundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Zeka Bey tohum Merkezine adını veren Zeka Bey kişiliğinin önemine işaret etti, Balalan’da bulunan evinin tadil edilerek değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “toprak üretilebilen bir meta değildir” diyerek “

Verimli tarım topraklarını gözümüz gibi korumanız lazım, işin içine akılcılık değil rant ekonomisi girdiği zaman yani daha çok kazanalım, diye her yeri yapılaştıralım, beton dökelim, 2 kat olması gereken yere 5 kat 5 kat olması gereken yere 15 kat dikelim daha fazla kazanalım düşüncesi eğer o ülkede hakim olursa o zaman ekecek arazi de kalmaz” dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik müzik gösterileri ile devam etti.