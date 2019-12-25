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Balayı tatilleri kabusa dönüştü!

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda geçtiğimiz hafta başında meydana gelen patlamada orada bulunan yeni evli bir çiftin başına gelenler yürekleri burktu

25 Aralık 2019 Çarşamba 17:34
Balayı tatilleri kabusa dönüştü!

Yeni Zelanda'daki ölümcül yanardağ patlamasında yeni evli bir çiftin vücutları korkunç derecede yandı.

18 Ekim'de dünyaevine giren 32 yaşındaki Lauren ile 36 yaşındaki Matt Urey çifti balayı için Yeni Zelanda'daydı. Lauren Urey ile Matt Urey çifti patlama esnasında da Beyaz Ada'daydı.

Çiftin aileleri, ABD'li çiftin 'yüzlerinin iyileşmesinin son derece zor' olduğunu söyledi.

Yeni gelin Lauren Urey'in vücudunun yüzde 20'i yandı.

Uçakla hastaneye götürülen Matt Urey'in ise vücudunun yüzde 80'i yandı.

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

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Balayı
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