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Balayını hücrede geçirecek

Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan Ümit Köklüağaç’ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet hap ele geçirildi

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:18
Balayını hücrede geçirecek

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Türkiye’den KKTC’ye balayı için geldiği öğrenilen Ümit Köklüağaç, Ercan Havalimanı’nda detektör köpeğe takıldı. Görevli polislerin zanlının üzerinde gerçekleştirdiği aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan 9 adet hap ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf ederek gönüllü ifade veren zanlı Köklüağaç, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır, polisin zanlı aleyhindeki soruşturmasının devam ettiğini belirterek soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Suçunu itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci mahkemede verdiği ifadede, zanlı Ümit Köklüağaç’ın önceki gün sabah saat 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığını anlattı.

Polis memuru Halil Dümenci, zanlının üzerinde gerçekleşen aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan 9 adet hap ele geçirildiğini söyledi.

Zanlının, yapılan sorgulamada, işlediği suçu itiraf ederek gönüllü ifade verdiğini kaydeden Dümenci, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek Köklüağaç’ın soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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cembiya 2018-06-04 15:09:41

it herifler! uçakta bir bildiri dağıtsanız bunların hiç biri yaşanmaz. Milletin düzenini alt üst ediyorsunuz. Sanki melekler şehrine gidiliyor. Her adımı suç be kıbrısın.... İşinize geliyor dimi adiler...

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can 2018-06-04 21:50:40

hahahahaha şu adi de beleş balayı yapacak kodeste

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