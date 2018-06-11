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Baldızına tecavüz etti

26 yaşındaki baldızı Y.R.ye tecavüz eden 36 yaşındaki Atamurat Orunov işlediği suçu itiraf etti.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:03
Baldızına tecavüz etti

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Havadis'te yer alan habere göre, Lefkoşa'da,dün gece yarısı 26 yaşındaki baldızı Y.R.'ye tecavüz eden 36 yaşındaki Atamurat Orunov işlediği suçu itiraf etti.

Hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

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Yorumlar
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Gibri 2018-06-11 10:06:22

Dünyadaki tüm sapıklar bu adaya gelir .

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Cyprus 2018-06-11 10:32:13

Bu Türkmenler adada büyük bir bela her türlü pislik bunlarda ne ararsan bunlarda mevcut karısıda erkeğide kızıda aynı

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Misafir Avatar
XXX 2018-06-11 10:45:50 @Cyprus

Bu türkmenler olmazsa sizde rumlara yönelirdiniz. Bunu da unutmayınız. Orası da Türktür, Türklerin olacak.

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Kıbrıs 2018-06-11 12:45:59

Türkmen olduğunu nerden anladın

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umit tekin 2018-06-11 12:59:33

Bu ulkede verilen cezalar hic de caydirici olmadigi icin,suc olaylari azalacagina cogalmaktadir. Cunku her konuda her davada verilen cezalar cok komiktir.

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