Hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.
Baldızına tecavüz etti
26 yaşındaki baldızı Y.R.ye tecavüz eden 36 yaşındaki Atamurat Orunov işlediği suçu itiraf etti.
11 Haziran 2018 Pazartesi 10:03
26 yaşındaki baldızı Y.R.ye tecavüz eden 36 yaşındaki Atamurat Orunov işlediği suçu itiraf etti.
Dünyadaki tüm sapıklar bu adaya gelir .
Bu Türkmenler adada büyük bir bela her türlü pislik bunlarda ne ararsan bunlarda mevcut karısıda erkeğide kızıda aynı
Bu türkmenler olmazsa sizde rumlara yönelirdiniz. Bunu da unutmayınız. Orası da Türktür, Türklerin olacak.Beğen (0) Beğenmedim! (9)
Türkmen olduğunu nerden anladın
Bu ulkede verilen cezalar hic de caydirici olmadigi icin,suc olaylari azalacagina cogalmaktadir. Cunku her konuda her davada verilen cezalar cok komiktir.