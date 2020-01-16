Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor

Balıkçı sigorta prim destek ödemeleri başladı

16 Ocak 2020 Perşembe 14:53
Balıkçı sigorta prim destek ödemeleri başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2019 yılının ikinci yarısına ait balıkçı sigorta prim desteklerinin ödenmesine başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, balıkçılığı özendirmek ve balıkçıları sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla mesleki balıkçılara verilen destek kapsamında 17 balıkçı için Kooperatif Merkez Bankası’na 53 bin TL yatırıldığı kaydedildi. Hakkedişler Kooperatif  Merkez Bankası veya Bankanın ilgili şubelerinden çekilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
SigortaBalıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele-Karpaz ana yolu çöktü!
İskele-Karpaz ana yolu çöktü!
2020’de Hacca gitmek isteyenler T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’ne kayıt yaptırmalı
2020’de Hacca gitmek isteyenler T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’ne kayıt yaptırmalı
Aysel Dizliklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Aysel Dizliklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim