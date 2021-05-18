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Balıkçılar da eylemde

Gırgır tekneleri ile denizlerimizde ava karşı çıkan balıkçılar eylem yaptı...

18 Mayıs 2021 Salı 11:19
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Balıkçılar da eylemde

KKTC Avcılık Federasyonu gırgır tekneleri ile KKTC kara sularında balık avlanabilmesi için yürütülen yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde uyarı eylemi yaptı.

Birlik tarafından okunan basın bildirisinde, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın endüstriyel balıkçılık faaliyetleri kapsamında gırgır tekneleri ile ülkemiz kara sularında balık avlanabilmesi için yasal düzenleme çalışmaları yürüttüğü bilgisini öğrendik. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde böyle bir uygulamanın ülkemiz denizlerinde gerçekleşmesi kabul edilemez bir durumdur” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Tüm dünyada endüstriyel balıkçılık faaliyetlerinin, deniz ve deniz ürünlerine verdiği zararlar gün gibi ortadayken, bu konudaki ısrarı anlamakta güçlük çekiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Basın bildirisi okunduktan sonra, yetkili kişiler ile bir toplantı gerçekleştirileceği açıklanırken, eyleme destek veren örgütler ise şöyle sıralandı;

“Sportif Amatör Balıkçılık ve Denizi Koruma Derneği (SABDER), KKTC Amatör Balıkçılık Derneği, KKTC Balıkçılar Birliği, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü(Taşkent Doğa Parkı) Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT)”

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