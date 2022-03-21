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Balıkçılar “Mazot Desteği” Konusunda İsyanda

Akdeniz’in incisi Kıbrıs adasının Kuzeyinde Balıkçılık ölüyor. 

21 Mart 2022 Pazartesi 13:15
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Balıkçılar “Mazot Desteği” Konusunda İsyanda
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ÖZEL HABER

Dört tarafı denizlerle çevrili ve balık açısından güzel bir zenginliğe sahip KKTC sahilleri ekonomik sıkıntılar nedeniyle verimli kullanılamıyor. 
Akaryakıta yapılan zamlardan nasibini alan balıkçılar da isyanda. Devletten aldıkları mazot desteğinin yılda 3 bin TL civarında olduğunu belirten balıkçılar, teknelerin motorlarının çalışması için en küçük motor 200 TL’lik bir mazota ihtiyaç duyar diyor. 
Teknelerin motorlarının büyüklüğüne göre mazot ihtiyacının arttığına dikkat çeken balıkçılar, bizim balığa çıkıp hayatımızı kazanmamız imkansız hale geldi diyor. 
Gündem Kıbrıs’a konuşan balıkçılar dövizde yaşanan büyük yükselişle tavan yapan fiyatlardan da rahatsız fakat elimizden bir şey gelmez diyor. Mazot desteğinin aynı kalması halinde bir çok balıkçı mesleği bırakmayı düşünüyor. 
Raflardaki balık fiyatlarının yükselişi ise dikkatlerden kaçmadı. Geçim derdi yaşayan vatandaşların bir çoğu uzun süredir ekmek alamaz duruma geldik balık rafta dursun diyor. 
Buna göre raflarda değişken olabilmesi ile birlikte genel olarak balıkların fiyatları şöyle; , çipuranın kilosu 65 TL’den 85 TL’ye, somon balığı 110- 120 TL’den 185 TL’ye, voppa 35 TL’den 50 TL’ye, kaya levreği 70 - 75 TL’den 100 - 105 TL’ye, karides 110 TL’den 250 TL’ye, midye 70 - 80 TL’den 300 TL’ye yükseldi.

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