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Balıkçılara 298 bin TL’lik 'balon balığı' ödemesi

Balıkçılara balon balıklarından dolayı gördükleri zarar nedeniyle 298 bin TL ödeme yapıldı.

17 Aralık 2019 Salı 17:29
Balıkçılara 298 bin TL’lik 'balon balığı' ödemesi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, balıkçılık malzemelerine verdikleri zararlardan dolayı 2019 yılı içerisinde avladıkları balon balıklarını Hayvancılık Dairesi’ne teslim eden 51 balıkçının ödemelerinin Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldığını duyurdu.

Balıkçıların bankanın şubelerinden hak edişlerini alabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, 1 Temmuz- 15 Kasım 2019 tarihleri arasında Hayvancılık Dairesi’ne balon balığı teslim eden izinli 51 balıkçıya toplamda 298 bin 648 TL’lik ödeme yapılacağı da ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
TarımBalıkçı
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