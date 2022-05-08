Balıkesir bölgesinde tütün ekimine başlandı

İhracata yönelik yapılmaya başlanan tütün ekimi, Mesarya’da alternatif bir ürün olarak öne çıkıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,Balıkesir’de başlatılan tütün ekimini yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Balıkesir’de yaklaşık 150 dönüm alanda yer alan tütün ekimine, Karpaz Tütün Kooperatifi ile sözleşmeli üretim olarak başlandı. Ekimi yapılan tütünde, yerli çeşit kullanıldı.

Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı önderliğinde 22 ailenin bir araya gelerek, başlattığı tütün üretimi, Mesarya bölgesi için örnek bir model teşkil ediyor.