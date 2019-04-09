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Balıkesir’de dolandırıclık!

09 Nisan 2019 Salı 14:48
Balıkesir’de dolandırıclık!
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 Arızalı aracı için ikinci el motor bulacağı vaadiyle bir kişiden 7 bin 500 TL nakit para alan H.I. (E-23) tutuklandı.

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Polis basın bültenine göre,  sahte davranışla para temini olayı Ocak- 25 Mart tarihleri arasında Balıkesir’de yaşandı.

H.I.’nın, arızalı olan aracı için ikinci el araç motoru bulacağı vaadiyle N.A.E.’den (K-37) 7 bin 500 TL nakit parayı alıp sahte davranışla para temin ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada H.I. 

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Kemal 2019-04-09 15:33:55

Haberi yapan kişi tamamıyla okusun bakalım olmuş mu bu haber. Yarısı var yarısı yok :)

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?? 2019-04-09 15:49:01

Yahu polis alacak verecek işine bakmaz diye kaç gişiyi geri gönderir bilirmisiniz? İthamın adını yazsanızda insanlar ne olduğunu doğru anlasada başına geldiysa şikayetçi olabilse nasıl olur??

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Magusalı 2019-04-09 16:01:47

Dolandırmak söz yazı ve davranışla yapılan bir temsildir. Belli ki bu motor uydurma idi ve parasını aldı. Suçtur. Sizi benzer olaydan polis hukuk meselesidir diye göndermişse polis görevini yapmamıştır.

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Magusalı 2019-04-09 16:04:40

Hakikaten motor bulamamışsa adamın parası nerededir. . Getirir parasını verir. Böylece mesele kalmazdı. Belli ki parayı aldı yedi. Niyeti motor bulmak değildi. Bu tevzilstla para istihsalidir.

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Magusalı 2019-04-09 16:11:04

Bu olayda ceza yasası uygulanır. Adam parasını alabilmesi için de haksız fiiller yasasından hukuk davası açabilir. Çünkü ceza davasında mahkemeler ceza kesiyor. Alacak için hukuğun işlemesine açık kapı bırakıyor. Çünkü alacak faizi ve tazmınatı da eklenmesi gerekir. O da hukuğa giriyor.

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