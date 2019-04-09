Balıkesir’de dolandırıclık!

Arızalı aracı için ikinci el motor bulacağı vaadiyle bir kişiden 7 bin 500 TL nakit para alan H.I. (E-23) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, sahte davranışla para temini olayı Ocak- 25 Mart tarihleri arasında Balıkesir’de yaşandı.

H.I.’nın, arızalı olan aracı için ikinci el araç motoru bulacağı vaadiyle N.A.E.’den (K-37) 7 bin 500 TL nakit parayı alıp sahte davranışla para temin ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada H.I.