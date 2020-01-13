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Balkona tırmanmak isterken 7 metreden düştü!

13 Ocak 2020 Pazartesi 17:31
Balkona tırmanmak isterken 7 metreden düştü!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bu sabah saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa’da Açıkgöl Sokak 25 İrfan Apartmanı 10 nolu adreste sakin 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz, ikametgahının anahtarını kaybettiği gerekçesiyle ikametgaha girmek için binanın balkonuna çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı genç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavisinin ardından Yakındoğu Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı. Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Şükrü Alper KaçmazHaberKKTC
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