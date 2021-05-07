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Balkondan beton zemine düştü

07 Mayıs 2021 Cuma 10:22
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Balkondan beton zemine düştü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

06.05.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Timuonge MUWOWO (E-22) kalmakta olduğu otelin üçüncü katındaki odanın balkon kısmındaki korkuluk üzerinde oturduğu bir sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip kalça kırığı teşhisi ile Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

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