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Balkondan düşerek yaralanma olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Balkondan düşerek ağır yaralanan Saltuk Buğra ARICI olayıyla ilgili polis 5 kişiyi tutukladı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 12:37
Balkondan düşerek yaralanma olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Balkondan düşerek ağır yaralanan Saltuk Buğra ARICI olayıyla ilgili polis 5 kişiyi tutukladı.

Tututuklular, saat 12.30 da Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılacak.

Polis Basın subaylığının veridği bilgiye göre, olay bu sabah 04:30 sıralarında, Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Aycan Apartmanları E Blok önünde, Saltuk Buğra ARICI (E-23) ile aynı apartmanda ikamet eden 2 kişi arasında çıkan tartışma sonrasında meydana geldi.

Tartışma sonucunda, Saltuk Buğra ARICI söz konusu 2 şahıs ve bir arkadaşlarının daha kalmakta olduğu daireye çıkarak, henüz tespit edilemeyen bir şekilde, dairenin güneye bakan ve 7 buçuk metre yüksekliğindeki balkonundan beton zemine düştü.
Olayda ağır yaralanan Saltuk Buğra ARICI, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından, Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis açıklamasında, bahse konu 3 şahıs ile, olayla bağlantısı olduğuna inanılan 2 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Tutukluların saat 12.30’da Güzelyurt’ta mahkemeye çıkacakları belirtildi.

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