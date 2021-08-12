Balyalar yola saçıldı

Tır sürücüsü hakkında tehlikeli yük taşımaktan yasal işlem yapıldı.
Polisin açıklamasına göre, Mustafa Yeltekin (E-31) saat 11.30 sıralarında TKZ 773 plakalı balya yüklü tır araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman üzerinde yüklü bulunan balyalardan 3 tanesi yola düşerek, o esnada karşı istikametten gelen Cemali Özyakup (E-51) yönetimindeki RHA 3268 plakalı araca çarptı.
Olay sonrası yola saçılan balya ve samanlar Değirmenlik Belediyesi’ne ait iş makinesiyle temizlenerek, yol yeniden trafik akışına açıldı.