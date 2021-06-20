Balyaları kasten kundakladılar!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

19.06.2021 tarihinde saat 12:40 sıralarında Güzelyurt’ta eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgede bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Ramadan BİNATLILI’ya ait 58 adet rulo balya ve çeşitli şahıslara ait 22 adet portakal ağacı, 6 adet limon ağacı kısmen, 12 adet zeytin ağacı ve 70 metre uzunluğundaki damlama sulama lastiği tamamen yanarak zarar görmüştür.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada Ramadan BİNATLILI’ya ait balyaların kasten yakılmak suretiyle kundaklandığı tespit edilmiştir. Meselede zanlı olarak görülen E.K.(E-29) ve A.B.(E-37) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.