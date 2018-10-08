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Bamya da 'LÜKS' oldu!

Vatandaşın alım gücünün düşmesi pazar esnafını da etkiledi. Lefkoşa Otobüs Terminaline her hafta kurulan halk pazarına bu hafta rağbet az olurken, tezgahtaki ürünlerin fiyatları dikkat çekti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:38
Bamya da 'LÜKS' oldu!

Lefkoşa’da kurulan halk pazarında bu hafta patatesin kilosu 7 TL’den alıcısıyla buluştu. Türkiye’den ithal edilen patatesin kilosu ise 4 TL olarak tezgahlarda yerini aldı. Bamyanın kilosu 15 TL’den satılırken, verigo üzümün kilosu 12 TL’den satıldı.

Süreyya Özdemir-YENİBAKIŞ

Halk pazarına vatandaşın ilgisi bu pazar az oldu. Hayat pahalılığı karşısında alım güçlerinin düştüğünü ifade eden vatandaşlar, pazarın marketlerden farkının kalmadığını belirttiler. “Çöpe atılacak domatesin kilosu 6 TL’den satılıyor” diyen vatandaş, pazarın artık bir ayrıcalığının kalmadığını söyledi. 

Patatesin kilosu 7 TL 

Lefkoşa’da kurulan halk pazarında bu hafta patatesin kilosu 7 TL’den alıcısıyla buluştu. Türkiye’den ithal edilen patatesin kilosu ise 4 TL olarak tezgahlarda yerini aldı. 

Soğanın kilosu 4.50 TL’den satılırken; pazı 3 TL, semiz otu 2 TL, dere otu 2 TL’den tezgahlarda yer aldı. 

Verigo üzümün kilosu 12 TL

Mevsimlik meyvelerden olan kavun 6 TL’den satılırken, nar 5 TL, elma 6 TL, mandalin 5 TL, erik 8 TL ve verigo üzümün kilosu 12 TL’den satıldı. 

Bamyanın kilosu 15 TL 

Domatesin kilosu 6 TL’den tezgahlarda yerini alırken, tatlı biberin kilosu 7 TL, acı biberin ise 10 TL’den satıldı. Diğer sebzeler ise şu şekilde tezgahlarda yer aldı; 

Patlıcan:   5 TL

Bamya:   15 TL

Börülce:   10 TL 

Salatalık:  3,5 TL 

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Son Güncelleme: 08.10.2018 11:43
Anahtar Kelimeler:
HaberBamya
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