Bamya da 'LÜKS' oldu!

Lefkoşa’da kurulan halk pazarında bu hafta patatesin kilosu 7 TL’den alıcısıyla buluştu. Türkiye’den ithal edilen patatesin kilosu ise 4 TL olarak tezgahlarda yerini aldı. Bamyanın kilosu 15 TL’den satılırken, verigo üzümün kilosu 12 TL’den satıldı.

Süreyya Özdemir-YENİBAKIŞ

Halk pazarına vatandaşın ilgisi bu pazar az oldu. Hayat pahalılığı karşısında alım güçlerinin düştüğünü ifade eden vatandaşlar, pazarın marketlerden farkının kalmadığını belirttiler. “Çöpe atılacak domatesin kilosu 6 TL’den satılıyor” diyen vatandaş, pazarın artık bir ayrıcalığının kalmadığını söyledi.

Patatesin kilosu 7 TL

Lefkoşa’da kurulan halk pazarında bu hafta patatesin kilosu 7 TL’den alıcısıyla buluştu. Türkiye’den ithal edilen patatesin kilosu ise 4 TL olarak tezgahlarda yerini aldı.

Soğanın kilosu 4.50 TL’den satılırken; pazı 3 TL, semiz otu 2 TL, dere otu 2 TL’den tezgahlarda yer aldı.

Verigo üzümün kilosu 12 TL

Mevsimlik meyvelerden olan kavun 6 TL’den satılırken, nar 5 TL, elma 6 TL, mandalin 5 TL, erik 8 TL ve verigo üzümün kilosu 12 TL’den satıldı.

Bamyanın kilosu 15 TL

Domatesin kilosu 6 TL’den tezgahlarda yerini alırken, tatlı biberin kilosu 7 TL, acı biberin ise 10 TL’den satıldı. Diğer sebzeler ise şu şekilde tezgahlarda yer aldı;

Patlıcan: 5 TL

Bamya: 15 TL

Börülce: 10 TL

Salatalık: 3,5 TL