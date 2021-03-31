“BANA ‘UTANMAZ ADAM’ DEDİLER, İSYANIM BUNADIR”

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Hafta sonu şehitlerin defin törenine ilişkin ana muhalefetin kendisine yönelik tepkisine isyan eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Beni siyaset yapmakla suçladılar. Asıl siyaseti yapan sivil tören yapanlardır. Bana utanmaz adam dediler. Bunu kabul edemem. Benim isyanım bunadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Gündeme Bakış programında gazeteci Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtladı.

HÜKÜMETE TELKİNDE BULUNACAĞIM

Rumlar tarafından katledilen 4 çocuk ve 1 yetişkin vatandaşımızın hafta sonu yapılan defin töreni hakkında da açıklamalarda bulunan Tatar, “Bir devlet başkanı olarak ben bunu açıklamak zorundayım. Çok sayıda telefon aldım. İlgili makamlar ailenin böyle istediğini söyledi. Ancak burada bir sıkıntı vardır. Aile tercihine göre böyle bir tören yapıldı deniyor ama bu şehitler devletindir. Bütün dünyaya burada soykırım olduğunu dile getirdik. Hala daha çeşitli ülkelerde soykırım tartışmaları devam etmektedir. Kıbrıs’ta bunun hesabı hala daha verilmedi. Soykırım yapan EOKA’cılar bunun hesabını vermediler. Ben hükümete bu konuda bir telkin yapacağım. Bu şehitler bizimdir” dedi.

“ASIL SİYASET YAPAN SİVİL TÖREN YAPANLARDIR”

Konuşmasının devamında kendisine “Utanmaz Adam” dediklerini kaydeden Tatar, “Ben bunu kabul edemem. Benim isyanım bunadır. Eğer biri siyaset yaptıysa, siyaset yapan sivil tören yapanlardır. Okuduklarıma inanamadım. Savaş mağduru demişler. Ben artık bunun tartışmasını sizin takdirinize bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“İYİ ÇOCUĞU OYNAYARAK BİR YERE GELEMEYİZ”

27 Nisan’da Cenevre’de başlayacak 5+BM zirvesine ilişkin görüşlerini de paylaşan Tatar, KKTC’nin artık yeni bir görüşle dünya sahnesine çıkacağını söyledi. Artık egemen eşitliğe dayalı bir çözüm modelini Kıbrıs ta öngördüklerini ifade eden Tatar, Crans Montana görüşmelerinde de çözümden kaçan tarafın Rum Yönetimi olduğunu hatırlattı. Tatar, “Artık biz iyi çocuğu oynayarak bir yere gelemeyiz. Bizim muhaliflerimiz “BM parametrelerinden uzaklaşmak bizi yalnızlaştıracaktır” gibi birtakım endişelerden bahsetmektedirler ama karşı tarafın sadece zamana oynadığı ve karşı tarafın bizi hiçbir zaman eşit görmediği ve böylece tek egemenlikle zaman içerisinde bizi asimile edecekleri açık ve net bir gerçektir” şeklinde konuştu.

“RUMA GİDİP YAMA MI OLACAĞIM?”

“İki devletli çözüm modelinin reddedilmesi halinde KKTC’nin başka bir politikası olmadığını” savunan görüşlere yönelik de yanıt veren Tatar, “Federasyonda ben gidip Ruma yamam mı olacağım? Onu hiçbir zaman kabul etmeyeceğim ve hiçbir zamanda olmayacak. Bir hellim meselesini bile çözemiyoruz. Rumlar diyor ki egemen benim sen bana yama olacaksın. O eşitlik temelinde dedikleri de safsatadan ibarettir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA İLE YENİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Tatar, “Türkiye ben garantörlüğümden hiçbir zaman vazgeçmiyorum her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olacağım diyor. Eğer önerimiz kabul görürse müzakereler daha kapsamlı bir şekilde devam eder. Aksi takdirde bu şekilde devam eder. Gelecek süreçte dünya ile daha yakın temaslar içerisinde olacağız. Turizm ve eğitim alanlarında temaslarımız olacaktır” dedi.

Kıbrıs’ta artık iki ayrı devlet iki ayrı halk olduğunu bütün dünyanın bildiğini kaydeden Tatar, “Bizim bu söylemlerimiz ve tavrımız bir zemin oluşturmuştur. Kıbrıs’ın gerçeklerine bağlı bir öneriyle oraya gideceğiz ve ulusal davamızın ve harkımızın çıkarları doğrultusunda bir konuşma yapacağız. Aynı zamanda da kalıcı bir öneri olarak bu görüşümüzü sunacağız” diye konuştu.

“İLHAK TARTIŞMASI GÜNDEMİMİZDE OLMADI”

Son günlerde gündeme gelen Türkiye’ye ilhak tartışılmaları konusunda da açıklama yapan Tatar, “Hiçbir zaman ilhak tartışması bizim gündemimizde olmadı. Türkiye ile en üst düzeyde birçok toplantım oldu. Hiç böyle bir şey gündeme gelmedi. Ben bu konuda müsterihim” şeklinde konuştu.