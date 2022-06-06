Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!

Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı

Bir banka çalışanı olan  zanlı Y.K, evrakta sahtecilik yapıp banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 13:41
2071 Okunma
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Bir banka çalışanı olan  zanlı Y.K, evrakta sahtecilik yapıp banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı.

Polis, 11.05.2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge düzenleme ve 6/2017 sayılı bankacılık yasasının 50 maddesine aykırı hareket suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Zanlının Bölüm şefi olarak çalışmakta olduğu bir bankada 11.05.2020 tarihinde yapmış olduğu 1 milyon 225 sterlin ve 330,000 Euro dövizi sermaye artırımı için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391,243 tl avantaj sağlayıp bu işlemlerle ilgili dekont basmak suretiyle imzalayıp sahte belge düzenlediğini belirtti.

Polis, yine zanlının banka işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasında gerçek niteliklerine uygun düşmeyen bir şeklide muhasebeleştirerek bankacılık yasasının 73(9) fıkrasının ellinci maddesine aykırı hareket ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz sonuçlanmamış olmasına rağmen zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini belirtip, KKTC vatandaşı olan zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 500’şer bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli'de bir iş yerinde yangın!
Gönyeli'de bir iş yerinde yangın!
İstifası kabul edilen Özersay'dan açıklama!
İstifası kabul edilen Özersay'dan açıklama!
2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim