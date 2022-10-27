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Banka Hakkında Twitter Paylaşımı Mahkemelik Oldu

Başsavcılık tarafından avukat Mehmet Şahoğlu aleyhinde 5 yıla kadar hapislik cezası öngören "Bankacılık Sistemini veya Bankalara Olan Güveni Zedelemek" suçlarından dava getirildi

27 Ekim 2022 Perşembe 16:33
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Banka Hakkında Twitter Paylaşımı Mahkemelik Oldu



Twitter sosyal medya hesabından, 2020 yılı temmuz ayında bir banka ile ilgili suçlayıcı paylaşımlarda bulunan Avukat Mehmet Şahoğlu’nun yapmış olduğu paylaşımlar başına iş açtı.

Merkez Bankası’nın şikâyeti üzerine incelenen bu paylaşımlar, suç oluşturabilecek unsur oluşturduğu gerekçesi ile Başsavcılık tarafından avukat Mehmet Şahoğlu aleyhinde 5 yıla kadar hapislik cezası öngören “Bankacılık Sistemini veya Bankalara Olan Güveni Zedelemek” suçlarından dava getirildi.

Önümüzdeki dönemlerde bu ve benzeri daha birçok davanın gündeme gelmesi bekleniyor.

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