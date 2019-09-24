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Banka ve oteller zirvede

24 Eylül 2019 Salı 23:54
Banka ve oteller zirvede

Maliye Bakanlığı, 2018 gelir yılı ile ilgili gerçek kişi ve kurumların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sundukları beyanlara göre hazırlanan tabloları açıkladı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin verilerine göre, kurumlarda ilk onu oteller ve bankalar kimselere kaptırmadı.

İlk 10’da 5 banka yer alırken 4 de otel yer aldı.

Kurumlar Vergisi’nde ilk sırada Voyager Kıbrıs Ltd ilk sırada yer alarak 74 milyon 842 bin TL vergi matrahı beyan etti. Onu Türkiye Garanti Bankası izledi. Üçüncü sırada ise Türkiye İş Bankası yer aldı.

İşte kurumlar vergisinde ilk 10:

Voyager Kıbrıs Ltd, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Net Holding Anonim Şirketi, Creditwest Bank, Ziraat Bankası, Nicosia Betting, Arkın INvestment, İktisat Bankası, Aydoğan Tourism ve Leasure Limited.

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Maliye BakanlığıGelir Ve Vergi DairesiVergiKurumlarOtellerBankalarHaberGündemKıbrıs
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