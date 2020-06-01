Bankacılık Yasası hakkındaki yasa gücünde kararname oybirliğiyle geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bin 500 TL’lik maaş desteği için 20 Nisan’da başlatılan sürenin 4 Mayıs’ta bittiğini anımsattı.

Sucuoğlu, 6 kişilik bir müsteşarlar ekibinin kapalı ve açık sektörlerle ilgili çalışma hazırladığı, Bakanlar Kurulu’na bilgi verildiğini, oy birliğiyle kabul edilen bu uygulamanın da başlatıldığını dile getirdi.

Faiz Sucuoğlu, 48 bin 651 hak sahibine destek ödendiğini, 600-700 hatalı müracaatın komite tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Sucuoğlu, ikinci etap ödeme için komitenin yarın toplanacağını, açık ve kapalı sektörleri belirleyip kendilerine bilgi vereceğini ve ikinci etaba başlayacaklarını dile getirdi.

Bakan Sucuoğlu, hak sahiplerinin ihtiyat sandığı hesaplarından 2 bin TL alabilmesi için yapılan düzenleme konusunda da bilgi vererek, bu ay için 7 bin 658 kişiden başvuru aldıklarını açıkladı.

Sucuoğlu, bu müracaatın her ay yapılacağını anımsattı.

Pandemi sürecinde ihtiyaçlı kişilere sosyal yardım verilmesi konusunda bir düzenleme yaptıklarını da hatırlatan Çalışma Bakanı, Cuma itibarıyla 850 kişinin Sosyal Hizmetler Dairesi şubelerine yardım talebinde bulunduğunu kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, desteklerin politikaya göre değil kriterlere göre verildiğini vurguladı, YDP Genel Başkanı Arıklı’nın söylemini eleştirdi.

Vatandaşların sahipsiz olmadığını, maaş desteği ve ihtiyat sandığı için başvuru yapamayanların sosyal yardıma başvurabileceğini söyleyen Sucuoğlu, “Bu ülke yasalar ve tüzüklerle yönetiliyor. Kriterlerin dışına çıkarsak bu işi toparlayamayız” şeklinde konuştu.

9 bin kişinin yanlış beyanın yaptığını kaydeden Faiz Sucuoğlu, “Bunlar kontrol edilmese devlete maliyeti 13.5 TL olacaktı. Bilerek yanlış yapıldı veya yapılmadı. Bunun da peşini bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, konuşmaları dinleyerek görüşlere önem verdiğini dile getirerek, kürsüden kimseye “beceriksizlik ve ukalalık” basmadığını belirtti.

İkinci dalganın ortaya çıkacağı ile ilgili görüşlerin var olduğunu dile getiren Amcaoğlu, pandemi süresinde birçok Bakanlar Kurulu kararı aldıklarını, yapılan eksikliklerin görülerek düzeltilmeye çalışıldığını dile getirerek, bugün memur ve işçi maaşlarını ödediklerini fakat görevlerinin bu olmadığını kaydetti.

“Hükümet olarak kendi imkanlarımız doğrultusunda gerekli girişimleri yapıyoruz” diyen Amcaoğlu, ülkedeki gerçekleri görerek adımlar attıklarını belirtti.

Birçok muhataplarla görüşerek ikinci dalga salgını da düşünerek girişimler yaptıklarını dile getiren Amcaoğlu, ikinci dönem için alınacak önlemler paketinin de Başbakan tarafından açıklanacağını kaydetti.

Protokole değinirken gümrük ve istikrar fonlarının çok önemli kalemler olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, pandemi dönemindeki zararın 30 milyon TL olduğunu kaydetti. Salgın döneminde ekonomik olarak yaşananları anlatan Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile pandemi sürecini de değerlendirdiklerini ve yaraların sarılması yönündeki çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Yapılan ekonomik çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti ile paylaşarak ikinci pandemi olanağını da öngörerek çalışmaların da yapıldığını dile getiren Amcaoğlu, kamuda 47 bin 146 kişinin yanısıra 115 bin özel sektörün ihtiyaçlarını sağlamak için gerekli çalışmaların da yapıldığını söyledi.

Meclis kürsülerinden doğruların konuşulması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, bütçenin içinde yer alan tüm ödenek kalemlerinin de tüm bakanlık web sayfalarında görüldüğünü ve her şeyin açık olduğunu kaydetti.

Kooperatif Merkez Bankası borçlarının da ödenmesi yönünde ciddi hareket ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de alınan 400 milyonluk borcun da nerelerde kullanılacağını söyleyen Amcaoğlu, projelerin tamamlanmasıyla ilgili de gerekenlerin yapıldığını belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan arazinin de bugünden itibaren Sağlık Bakanlığı’na devredilerek inşaatın başlaması için de gerekli girişimlerin yapılacağını söyleyen Amcaoğlu, Girne’deki hastanenin yaklaşık yeni yıla bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bu dönemde dünyanın zarar gördüğünü fakat görevlerini yerine getiren taşımacıların ödemelerinin yapıldığını dile getiren Amcaoğlu, bu salgında en çok zarar görecek sektörün taşımacılık olacağının da farkında olduklarını bildiklerini söyleyerek taşımacılıkla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını da söyledi.

Konuşmaların ardından kararnamenin madde madde görüşülmesine geçildi ve oy birliğiyle onaylandı.

Meclis’te daha sonra Türk Ajansı - Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçti. Rapor Komite Başkanı Sunat Atun tarafından okundu.