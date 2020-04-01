Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal: "Bakiye müsaitse ödeme yapılacak"

Önal, yeni uygulamaya giren çek sistemi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:23
1361 Okunma
Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal: "Bakiye müsaitse ödeme yapılacak"

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, yeni uygulamaya giren çek sistemi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Önal, açıklamasında, açık ya da kapalı sektör ayrımı yapılmadığını belirterek, bakiye müsaitse ödeme yapılacağını, değilse çekin iade edileceğini söyledi.

Önal, iade edilen çeklerin arkasına devletin uygun gördüğü kaşenin vurulacağını, ancak 90 gün sonra ödeme yeniden yapılmazsa çek yasağı işleminin devrede olacağını vurguladı.

Önal'ın açıklaması şöyle:

Yeni çek düzenlemeleri ilgili sorular geliyor Bazı cevaplar aşağıda:

- Takas Odamız açık ve faaliyetlerine devam ediyor

- Açık sektör kapalı sektör ayrımı olmayacak

- Elden vezneden çek sorulabilir Şubelerimizdeki uygulama da ayni şekilde olacak

- Bakiye müsaitse ödeyeceğiz

- Değilse iade edeceğiz

- İade olan çeklerin arkasına “Y.262 YGK İade” yazacağız

- Bu şekilde iade olan çekler için 90 günlük bekleme suresi başlayacak

- 90 günün sonunda tekrar ödeme için ibraz edildiğinde ödenmez ise çek yasağı işlemi yapılacak

- Bu uygulama 30 Haziran’a kadar ve 30 Haziran’a kadar keşideli çekler için devam edecek

- Sonrasında uzatılmasına ilişkin karar alınmazsa, normal uygulama başlayacak

- Bu düzenlemenin ödeme gücü olmayanları desteklemek için yapıldığı unutulmamalı

- Ödeme gücü olanların ödeme yapmaya devam etmesi, 90 günlük zamanı fırsat gibi kullanmaması, bu durumda çek hamillerinin zor durumda kalacaklarını unutmaması önemli

Anahtar Kelimeler:
Bankalar BirliğiOlgun ÖnalEkonomiçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9
İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9
45 Market işletmesi denetlendi
45 Market işletmesi denetlendi
'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi
'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim