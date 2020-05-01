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Bankalar Birliği'nden açıklama

Bankalar, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma düzenine geçiyor

01 Mayıs 2020 Cuma 14:40
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Bankalar Birliği'nden açıklama

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB), hükümetin Covid-19 tedbirlerini yumuşatma kararları çerçevesinde bankaların 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma düzenine geçeceğini belirterek, bankaların salgından korunma tedbirlerinden ödün vermeden çalışma saatlerini ve açık tutacakları şubelerini “serbestçe” belirleyebileceklerini bildirdi.


Bankalar Birliği yazılı açıklamasında, bugüne kadar uygulanan salgından korunma tedbirlerine 4 Mayıs sonrasında da aynen devam edileceğini belirterek, halktan “elektronik bankacılık” ve “randevu sistemi” gibi uygulamaları tercih etmesini istedi.
Bankalar Birliği’nin yeni çalışma saatlerine ilişkin duyurusu şöyle:


“Bakanlar Kurulumuzun 29.04.2020 tarihinde almış olduğu karar ile bankalarımızın 4 Mayıs 2020 Pazartesi tarihinden itibaren normal çalışma saatlerini uygulamaya başlayacakları açıklanmıştır.
Bu doğrultuda bankalarımız, çalışanlarını ve hizmet verdikleri müşterilerini koruyacak sekilde, 16 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar uyguladıkları salgından korunma tedbirlerinden ödün vermeden çalışma saatlerini ve açık tutacakları şubelerini ‘serbestçe’ belirleyebileceklerdir. 
İçinde bulunduğumuz dönemde en çok önem verdiğimiz konulardan birisi çalışanlarımızı ve müşterilerimizi virüsten korumak olmaya devam etmektedir. Tüm bankalarımızın çalışanları, sağlık kurallarını gözeterek, can siperane bir şekilde ihtiyaç duyan tüm müşterilerine tüm bankacılık hizmetlerini vermek için gayret sarfetmektedir.”


BANKA İÇİ TEDBİRLER DEVAM EDECEK 
Birlik, bankaların finansal hizmetleri kesintisiz verme görevini yerine getirirken, bekleme hatlarına çekilen çizgiler, teması azaltmak için korunan fiziki mesafeler, şubelere giriş ve çıkışlarda verilen dezenfektanlar, müşteriler için de maske zorunluluğu, sıra ile içerideki müşteri ve çalışan sayısını kısıtlayarak hizmet verme uygulamaları ile virüsün bulaşmasını engellemeyi hedeflediklerini kaydetti.


RANDEVU SİSTEMİ SÜRECEK
Bankalar Birliği, şube içi fiziki koşullar ve uymak zorunda olunan mesafe kuralları nedeniyle birçok bankanın eksik kadrolarla faaliyetlerine devam edeceğinin de unutulmadan, zorunlu olunmadığı sürece şubeler yerine tüm bankaların sunduğu digital kanalları, internet şube ve ATM’lerin kullanılmasını istedi.
Birlik, vatandaşlardan havaların ısınması ile birlikte dışarda beklemenin zorlaşacağını düşünerek özellikle gişe dışı işlemler olmak üzere randevu ile hizmet alma yöntemlerini tercih etmelerini de istedi.

Son Güncelleme: 01.05.2020 15:45
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