Bankalar Birliği'nden yeni açıklama

BANKALAR BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Maaş ödemenizi banka şubelerine girmeden almanız için yardımınızı istiyoruz.

Bu hafta kamu çalışanları, emekliler olmak üzere 90bin’e yakın müşterimizin maaş ödemelerini gerçekleştirilecek Bankalarımız.

Bunların dışında çok sayıda özel sektör çalışanları için de maaş ödeme haftası olacak.

Nakit paraya ihtiyacımız yok ise, hiç çekmemek ve alışverişlerimizde kartlarımızı kullanmak, yapacağımız transferler ve ödemeleri Şubemize gitmeden evimizde bankamızın internet şubesi üzerinden gerçekleştirmek en doğrusu.

Nakit paraya ihtiyaç duyuyorsak ATM’lerden çekiliş işlemlerimizi yapmak, hiç Şubeye gitmemek yine doğru tercih.

Kartımız yok ve Şubeye gitmek dışında seçeceğimiz yok ise, kalabalık saatler ve günler dışında ziyaret etmeye çalışalım. Bu arada, Bankamıza kart siparişimizi de yapalım ki kuryeler çalışmaya başladığında kartınız sizlere ulaşsın, böylelikle Şubeye gitmeden yapılabilecek bankacılık servisleri ile tanışmış olalım.

Bankalarımızın hijyen ile ilgili koyduğu kurallara mutlaka uyalım. Para ve kart ile her temasınızı eldiven giyerek yapmanızı ya da temastan sonra ellerinizi 20 saniye boyunca iyice yıkamanızı veya dezenfekte etmenizi, dışarıdayken hiçbir surette yüzünüze veya gözünüze dokunmamanızı özellikle rica ederiz.

Ayrıca, beklediğiniz her kuyrukta aklınızda bulunmasını rica ederiz, mesafe hayat kurtarır.

Sağlıkla kalın, Evde kalın