Bankalar Birliği’nden Yanıt: “Görüşümüz dikkate alınmadı”

BAHAR SANCAR - GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Kredi kullanma ciddi bir karardır, ödeyebileceğiniz kadar borçlanın” açıklaması yapmış ve bankacılık sektörü hakkında detaylı bilgiler vermişti. Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak “Bu açıklamayı en az beş yıl önce yapmalıydınız, şu anda bir anlamı yok” diye tepki gösteren HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’na Bankalar Birliği’nden yanıt geldi.

“KREDİNİN ÖDENİP ÖDENEMEYECEĞİNİ KREDİ KULLANAN BİLİR”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a özel açıklamalarda bulunarak, kredi kullanımı ve kullandırımı hakkında bilgi verdi. Önal, kredi almanın birey ve şirketlerin önemli finansal ve şahsi kararlarından biri olduğunun altını çizerek, “Biz bankalar, ödenebileceğinden emin olduğumuz bir krediyi kullandırırız, ödenemeyeceğini düşündüğümüz bir kredi başvurusunu reddederiz. Bir kredinin ödenip ödenemeyeceğini, bizden daha çok kredi kullanan bilir. Borç alan birisi, kendi mali durumu ile ilgili tüm bilgilere vakıftır, bizler ise bizlere sağlanan ya da ulaşabildiğimiz verilerle ancak değerlendirmemizi yaparız” şeklinde konuştu.

“KREDİ DOĞRU BİR AMAÇ İÇİN ALINMALI”

Borçlanan birisinin kendi ödeme kapasitesini iyi analiz ederek karar vermesi ve başvurduğu bankaya objektif bir değerlendirme için kendi mali durumu ile ilgili tüm bilgi ve verileri tam bir şeffaflıkla aktarması gerektiğini aktaran Önal, “Bir kredi doğru zamanda doğru para birimi, doğru vade, doğru tutar, doğru faiz ve diğer maliyet unsurları ile doğru bir amaç için alınmalı” dedi.

Önal, “Doğru amaçtan kasıt, kredinin ileride gelir yaratacak ve varlıklarımızı büyütecek alanlarda kullanılması, tüketim motivasyonlu kredi kullanımlarımızın az ve ölçülü seviyelerde tutulması. Kullanım öncesi kritik aşamalardan birisi, en uygun koşulları bulabilmek için yeterli piyasa araştırmasının yapılmasıdır. 21 bankanın tam rekabet koşulları içerisinde çalışıyor olmasını, finansman ihtiyacı içinde olanlar kendi lehlerine kullanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ FİNANSAL OKURYAZARLIĞI ARTTIRMAK”

Kredilerle ilgili açıklamalarının amacını, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve toplumda doğru borçlanma bilincinin yaratılması olduğunu kaydeden Önal, “Doğru borçlanma bilinci ile kullanılan krediler hem kullananların refah düzeyini artırır hem yaratacağı çarpan etkisi ile ülkenin büyümesi ve üretim gücünün artırılmasına önemli katkı sağlar. Kredi, dünün konusu olduğu gibi, bugünün de yarının da konusu olmaya devam edecektir. Dolayısıyla, bu konuları geçmişte dile getirdiğimiz gibi gelecekte de konuşmaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan finansal okuryazarlık ve toplumda doğru borçlanma bilinci yaratıncaya kadar çabalarımız sürecek” şeklinde konuştu.

“TAM REKABET KOŞULLARINA YAKIN FAALİYET GÖSTERİYORUZ”

Bankalar ve bankacıların, tam rekabet koşullarına yakın koşullarda faaliyet gösteren bir eko-sistem içinde olduğunu söyleyen Önal, “Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, tam rekabetçi eko-sistemin bozulmaması ve etkin çalışması için tüm paydaşlarımızla sürekli ve yapıcı ilişkiler içerisinde olmayı hedefleyen bir çalışma tarzı ile faaliyet gösteren bir mesleki örgüt. Başta denetim otoritemiz olan KKTC Merkez Bankası olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları yakın iletişim içinde çalıştığımız kurumlar” diyerek bankacılık sektörü hakkında bilgi verdi.

“MECLİS KOMİTESİ’NDE GÖRÜŞLERİMİZ DİKKATE ALINMIYOR”

Yeni yasa taslakları ile yasalara dayanan tebliğler gibi alt düzenlemelerde bankacılık sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayacak önerilerle düzenleyici kurumlara her zaman destek ve görüş vermeye çalıştıklarını kaydeden Önal, “Tüketici Kredileri Yasası, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve şu anda tüm Bankalarımız tarafından uygulanıyor. Ancak, Meclis Komitesi’ndeki görüşmelerde yasanın uygulamada zorluklar yaratacak eksik ya da hatalı yönlerini defalarca vurgulamamıza rağmen görüşlerimizin dikkate alınmadığını belirtmek zorundayım” dedi.

“KONUT KREDİSİ AYRI BİR YASAYLA DÜZENLENMELİYDİ, GÖRÜŞÜMÜZ DİKKATE ALINMADI”

Önal, “Şu anda Merkez Bankası ile ortak çalışma komitelerimizden birisinin konusu, ek bir yasa ile mevcut yasadaki eksikliklerin giderilmesi, bunun için taslak bir metin oluşturulmasıdır. Yasa görüşülürken ifade ettiğimiz görüşlerden birisi, Avrupa Birliği uygulamalarında olduğu gibi konut kredilerinin ayrı bir yasa ile düzenlenmesiydi. Maalesef bu görüşümüz yasa koyucumuz tarafından o günlerde dikkate alınmadı” dedi ve konut finansmanı için ayrı yasa yapılması gerektiğini yıllardır söylediklerini kaydederek, “Öneriyoruz ancak hiçbir zaman kamu yönetiminin öncelikleri içerisinde olmadı” şeklinde konuştu.

“FAALİYETLERİMİZDE TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZI UNUTMUYORUZ”

“Bankalarımız yasalar çerçevesinde ticari bir faaliyet yürütüyor” diyen Önal, “Bu faaliyetlerimizi yürütürken, toplumsal sorumluluklarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. 120 binin üzerinde kredi müşterimiz var, müşterilerimizi dinlemek, ihtiyaçlarını genel kabul görmüş bankacılık kuralları içerisinde çözmek bizim temel işimiz ve işimizi her zaman iyi yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin bilgilendirilmesi, kullanacakları finansal ürünlerin muhtemel risklerinin kendilerine aktarılması çok önem verdiğimiz konulardan birisi. Kredi kullandırımı öncesinde bu çerçevede gerekli bilgilendirmeler her zaman yapılıyor, olası riskler müşterilerimize mutlaka anlatılıyor” bilgilerini verdi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ne demişti?:

https://www.gundemkibris.com/kibris/manavogludan-bankalara-sert-cikis-h321263.html