Bankalar elini taşın altına koymalı

Koronavirüs nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan ülkemiz insanı, bu zor günlerde bankaların da elini taşın altına koymasını, gerekirse zarar etmesini istiyor.



Muhabir arkadaşlarımıza ulaşan yüzlerce kişi, gerek KKTC bankalarının gerekse Türkiye bankalarının sağlayacağı kolaylıkların insandan yana olmasını istedi.



Vatandaşlar, uygulanacak kredi borcu ödemesine daha sonra faiz getirileceği yönündeki söylentilerin insanlık dışı olduğuna dikkat çekerken, hükümetin bu konuda yol gösterici kararlar, gerekirse talimatlar üretmesini istedi.



Bugün sabah saatlerinde bazı bankalardan vatandaşlara “borcunuzu ödeyin, borcunuzun ödemesi gecikti, cezaya gireceksiniz” benzeri Mesajlar geldiğini de hatırlatan vatandaşlar, “bu zor dönemde bankaların da elini taşın altına koymasını bekliyoruz” mesajını iletti.