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Bankalar elini taşın altına koymalı

Koronavirüs nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan ülkemiz insanı, bu zor günlerde bankaların da elini taşın altına koymasını, gerekirse zarar etmesini istiyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 10:43
2133 Okunma
Bankalar elini taşın altına koymalı

Koronavirüs nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan ülkemiz insanı, bu zor günlerde bankaların da elini taşın altına koymasını, gerekirse zarar etmesini istiyor.


Muhabir arkadaşlarımıza ulaşan yüzlerce kişi, gerek KKTC bankalarının gerekse Türkiye bankalarının sağlayacağı kolaylıkların insandan yana olmasını istedi.


Vatandaşlar, uygulanacak kredi borcu ödemesine daha sonra faiz getirileceği yönündeki söylentilerin insanlık dışı olduğuna dikkat çekerken, hükümetin bu konuda yol gösterici kararlar, gerekirse talimatlar üretmesini istedi.


Bugün sabah saatlerinde bazı bankalardan vatandaşlara “borcunuzu ödeyin, borcunuzun ödemesi gecikti, cezaya gireceksiniz” benzeri Mesajlar geldiğini de hatırlatan vatandaşlar, “bu zor dönemde bankaların da elini taşın altına koymasını bekliyoruz” mesajını iletti.

Son Güncelleme: 25.03.2020 11:47
Anahtar Kelimeler:
FaizKKTC BankalarKoronavirüsBankalar Birliği
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Veli Ç 2020-03-25 10:55:34

Bankalar 9-12 ay kar elde etmedende ayakta durabilir.Bu halk bu dega salağı oynamaycak bilginiz olsun.Batarsak hep beraber batacayık sevgili bankalar

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vatandas 2020-03-25 11:10:10

BANKALAR ERTELEDI 3 AY AMA HER AYA 100 TL DEN FAZLA ODEYCEM TA KI BITSIN BITIKDEN SONRA 3 AY DA OYLE BU NASIL YARDIM INSANLARI S.......LER

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Hakiki 2020-03-25 11:20:20

Bankalar kanımızı emmeden yaşayamaz bu daha anlamadınız mi..
Birde hükümet cıkmış akyam keser krediler ertelenecek..

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Hakiki 2020-03-25 11:34:31

Bankalar kanımızı emmeden yaşayamaz bu daha anlamadınız..

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