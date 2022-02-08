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Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı

Gazimağusa’da 27.03.2021 tarihinde saat 20.50 raddelerinde para çekmek için gittiği bir bankamatikte çekmiş olduğu 3200 T.L nakit parayı almadan ayrılmasından sonra para çekmek için ayni yere giden ve çeken şahsın para kutusu içerisinde unuttuğu 3200 T.L nakit parayı alıp sirkat eden Gambiya uyruklu Y.C, 07.02.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

08 Şubat 2022 Salı 16:04
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Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
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Zanlı bugün 08.02.22 tarihinde “bularak sirkat” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru Mehmet Uyguner’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 27.03.2021 tarihinde Gazimağusa’da para çekmek maksadıyla bir bankamatik şubesine giden bir şahsın çekmiş olduğu 3200 T.L nakit parayı almayı unutup ayrıldığını, akabinde ayni yere para çekmek için zanlının gittiğini ve bankamatiğin para kasasında gördüğü 3200 TL parayı alıp sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının 07.02.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık gerek gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının aleyhindeki suçu kabul ettiğini söyledi.

Zanlının KKTC’de öğrenci statüsüyle ikamet ettiğini söyleyen tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 9 bin T.L nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün polise ispatı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 08.02.2022 17:12
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