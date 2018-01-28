Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!

‘Banker Bilo' filmi gerçek oldu

Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrolünü oynadığı ‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu. Adanalı 67 yaşındaki Halil Kesici, Almanya yerine KKTC’ye getirildi...

28 Ocak 2018 Pazar 11:29
‘Banker Bilo' filmi gerçek oldu
banner10

Havadis gazetesinden Duygu Alan-Devrim Demir'in haberine göre; Umut tacirleri bir insanı daha mağdur etti. Mağdur bu kez Adanalı 67 yaşındaki Halil Kesici.

Girne’de elinde küçük valizi ile günlerdir sokak sokak gezip derdine çare arayan yaşlı adam, iki gözü iki çeşme başından geçenleri anlattı, yardım istedi.

Almanya diye KKTC’ye getirildiğini ve cebinde hiç parasının olmadığını söyleyen yaşlı adam, 5 gündür yarı aç yarı tok ve sokaklarda yaşadığını, ülkesine dönmek istediğini ancak imkanının olmadığını ifade etti.

Tek istediğim torunlarına bakabilmekti

Kesici, Adana’nın İncirli köyünde yaşadığını ve hem öksüz hem de yetim olan biri 7 diğeri 9 yaşında iki torununa bakmakla yükümlü olduğunu söyledi.

KKTC’ye “Almanya” diye ve çalışmak için geldiğini söyleyen yaşlı adam, kandırıldığını ve bu durumu çok geç anladığını anlattı.

“Tek istediğim torunlarıma bakabilmekti” diyen yaşlı adam başından geçenleri Havadis’e anlattı.

İki evladını birden toprağa verdi

Halil Kesici, eşi ile birlikte Adana’nın İncirli köyünde, devletten aldığı 700 TL’lik yaşlılık maaşı ile sıkıntı çekmeden yıllarca yaşadıklarını söyledi.

Bir buçuk yıl önce bir tatil dönüşü oğlunun ve gelinin trafik kazası yaptığını ve bu kazada ikisinin de yaşamını kaybettiğini anlatan yaşlı adam,  hem öksüz hem de yetim kalan iki torununu yanına aldığını kaydetti.

Ana yüreği dayanamadı

Halil Kesici, eşinin, oğlunun ve gelinin acısına dayanamayarak kazadan 6 ay sonra kalbine yenik düştüğünü söyledi.

Eşinin vefatı ile yıkıldığını ancak torunları için ayakta kalma mücadelesi verdiğini anlatan Halil Kesici, torunlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Adana’da uzun bir süre kapı kapı gezip iş aradığını anlatan yaşlı adam, kimsenin bu talebine olumlu karşılık vermediğini söyledi.

Kandırıldı

Derdini Adana’da bir tanıdığına anlattığını ve kendisine iş bulması için yardım istediğini söyleyen Kesici, sözünü ettiği kişi tarafından kandırıldığını ifade etti.

Kesici, “Bana Almanya’da kolayca iş bulabileceğimi ve Almanya’ya gitmem için yardım edebileceğini söyledi. İnandım. Gereken parayı ayarladım. Mersin Taşucu’ndan gemiye bindim. Almanya’ya gidiyorum zannettim. Girne’ye geldim” dedi.

2 gün barınabildi

Halil Kesici, cebinde kalan parası ile Girne’de bir otelde sadece 2 gün barınabildiğini söyledi.

Kesici, 5 gün sokaklarda uyuduğunu ve ülkesine dönmek için vatandaşlardan yardım istediğini ifade etti.

Torunlarına kavuştu

Havadis yaşlı adamın yardım çağrısına kulak verdi. Halil Kesici, Girne Turizm Limanı’ndan önceki gece 11.55 gemi seferi ile ülkesine döndü.

Kesici’ye gemiye kadar Havadis eşlik etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündem Başkanlık Divanı seçimleri
Gündem Başkanlık Divanı seçimleri
Gönyeli'de uyuşturucu baskını
Gönyeli'de uyuşturucu baskını
Aniden fenalaştı, hayatını kaybetti
Aniden fenalaştı, hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim