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Bankın üzerindeki telefonu çaldı, tutuklandı

Emmanuel Bassey dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Şubat 2020 Pazar 15:01
Bankın üzerindeki telefonu çaldı, tutuklandı

Lefkoşa'da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Emmanuel Bassey dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren  Lefkoşa adli şubede görevli polis memuru Okan Özkoçak zanlının 30 Aralık 2019 yarhinde meydana gelen sirkaç suçundan yakalandığını söyledi Polis, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde YDÜ spor salonu içerisindeki soyunma odasındaki bankın üzerindeki Bashir Ahmede ait samsung A50 marka cep telefonu sirkat ettiğini, 1 Şubatta temin edilen kamera görüntülerinden tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada emarenin bulunmadığını, zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp telefonun arandığını belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber

Anahtar Kelimeler:
BankTELEFONçaldıHaberKıbrıs
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