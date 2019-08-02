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Bannas 7 gün daha poliste tutuklu kalacak

02 Ağustos 2019 Cuma 19:35
Bannas 7 gün daha poliste tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen kavga olayının ardından ülkede kaçak olduğu anlaşılan zanlı Blossom Pearl Bannas bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 31 Temmuz tarihinde Girne’de meydana gelen kavga ve rahatsızlık suçlarından dolayı karakola celp edilen zanlı Blossom Pearl Bannas'ın muhaceret kontrolünde 9 Ekim 2018 tarihinden beridir ülkede izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Filipin uyruklu zanlıyla ilgili başlatılan ihraç işlemlerinin devam ettiğini kaydeden polis,7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Blossom Pearl BannasKaçakMahkemeHaberGündemKıbrıs
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