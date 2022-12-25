Bantlı eyleme devam: Kaymaklı şehitleri ve Ruso unutulmadı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk tören Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Birlik ve beraberlik içinde bu devlete sahip çıkmak hepimizin görevidir, şehitlerime olan borcumuzdur” dedi.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Merkez Komutan Piyade Albay Ali Çetin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, GKK Komutan Yardımcısı Kadir Bayraklı da katıldı.

Muharip derneklerden, siyasi partilerden, okullardan temsilcilerle, öğrencilerin, şehit yakınlarının da yer aldığı törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı.

Töreni, protokolden ayrı yerde durarak takip eden Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Tatar’ın konuşmasını ağızlarına siyah bant takarak dinledi.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği törende Türk Maarif Koleji’nden Alya Artam da şiir okudu.

-Tatar: “Yaşadığımız soykırımlar, göçler acılar hala kalbimizin en müstesna yerinde”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yaşadığımız soykırımlar, göçler acılar hala kalbimizin en müstesna yerinde” diyerek 1963’ün 59’uncu yıl dönümünde şehitlere rahmet diledi.

Kıbrıs Türk halkının üzerinde oynanan oyunlara, uluslararası planlara karşı dimdik ve yiğitçe durarak bugün kendi devletiyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Tatar, “Bu bizler için büyük bir değer, büyük bir nimettir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle bu ülkede refah, mutluluk ve daha müreffeh bir yaşam için hep birlikte mücadele ediyoruz” dedi.

-"Bir devlet sahibiysek bunu başta şehitlerimize borçluyuz"

Gençlerin geçmişi bilmesinin, yaşanan acılarla ilgili bilgi sahibi olmasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmasının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir devlet sahibiysek, bu ülkede barış, huzur ve güvenlik içinde yaşayabiliyorsak bunu o fedakarlığı yapanlara, başta şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Canı pahasına karşındaki zihniyete kendini siper eden Kıbrıs Türk halkının en sonunda başaracağını bildiğini de belirten Ersin Tatar, bu başarının Doğu Akdeniz’deki Türk devleti KKTC olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 11 Kasım’da Özbekistan’ın Semerkant şehrinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük gayretiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildiğini anımsatan Tatar, “Bu tanınma yolunda bizi ileriye taşıyan çok önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

-"Birlik ve beraberlik içinde bu devlete sahip çıkmak hepimizin görevidir, şehitlerime olan borcumuzdur."

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları da kaydetti:

“Birlik ve beraberliğimizi koruyarak devletimizi daha da güçlendirmek, bu ülkede, bu coğrafyada barış, huzur ve egemenlik içinde yaşarken dünyaya Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk ve ayrı bir devlet sahibi olduğunu, ödediği bedelleri hatırlatmak, mücadelemizin siyasi zeminini güçlendirmek en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Birlik ve beraberlik içinde bu devlete sahip çıkmak hepimizin görevidir, şehitlerime olan borcumuzdur.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitleri rahmetle anarken, şehit ailelerine en iyi dileklerini, gazilere şükranlarını sunduğu söyledi.