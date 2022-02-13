BANYO KÜVETİ ALTINDA SİLAH!

Halil Falyalı veMurat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bugün 2 kişi Girne Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Zanlı 1 Veysel Sarı, zanlı 2 Musa Çiçek Girne Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede zanlılar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şu bilgiler tespit edildi:

12 Şubat 2022 tarihinde Alsancak’ta ikametgahlarında mahkeme emri gereğince tutuklandılar. Evde yapılan aramada, banyo küvetinin altında bir adet 9mm çapında naylona sarılı tabanca bulundu.15 adet tabanca mermisi tespit edildi.

Zanlı 1 ve zanlı 2 Alanya’dan KKTC’ye kaçak yolla tekne ile giriş yaptılar.

Zanlı 1 ve zanlı 2’nin bulunduğu ev Mustafa Söylemez tarafından kiralandığı tespit edildi.

Veysel Sarı gönüllü ifade vererek, cinayette kullanılan araçların, sahte Gökhan Altınok adına TC sürüş ehliyeti ile kiralandığı belirtildi.

Silahları zanlı 2 temin ettiği belirtildi.

Zanlılar için 3 gün daha tutukluluk kararı verildi.

Zanlılar Türkiye’den birlikte gelip, aynı evde ikamet ettikleri belirlendi.

Türkiye’de bir kişinin daha gözaltına alındığı ve bir kişinin arandığı mahkemede belirtildi.

Mustafa Söylemez ile bağlantılarının olup olmadığı ile ilgi araştırmalar devam edecek.