Bar işletmecisi ağır yaralı!

Zanlılar bugün 12.03.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “Katle teşebbüs ve yaralama” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis müfettiş muavini Gürkan Kemaneci’yi tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis subayı yemin altında verdiği şahadetinde, 11.03.22 tarihinde saat 16.30 raddelerinde İskele bahçeler bölgesinde faaliyet gösteren Zanovar Bar isimli iş yeri içerisinde, İskele sakini zanlı 1 ve zanlı 2, önceden kendilerini ve arkadaşlarını bara sokmadığı gerekçesiyle bar işletmecisi Kazakistan uyruklu Dimitriy Glazunov’u ciddi şekilde darp ettikten sonra zanlı 1’in tasarrufunda bulundurduğu ve taşıdığı sivri uçlu sarı renk bir bıçağı müştekinin sol göğüs üzeri ve altına, sol karın boşluğuna ve sol dirsek kısmına 4 kez sokmak suretiyle ağır şekilde yaralamak suretiyle Katle teşebbüs ettiğini söyledi.

Müştekinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildiğini, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındığını, bilincinin kapalı olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu söyleyen tanık, olay mahallinde yapılan incelemede kan numuneleri yanında müştekinin olay esnasında giydiği kanlı elbise ve ayakkabılarının da emare alındığını söyleyen tanık, olay sonrası olay mahallinden ayrılan zanlıların ayni gün bölgede tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Zanlı 1’in mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık, tüm aramalara rağmen olay esnasında kullanılan bıçağın henüz bulunamadığını söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında kamera görüntülerindeki incelemenin devam ettiğini ve müştekinin de henüz hayati tehlikesinin devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunma avukatlarının sorduğu sorulara karşı tanık polis subayı verdiği cevapta, ortaya atılan bazı iddiaların araştırılmakta olduğunu, zanlı 1’in bıçağı ikametgahından alıp olay mahalline gittiğini, olayın müşteki tarafından başlatılmasına rağmen zanlı 1’in ikametgahından bıçağı alıp olay yerine gitmesinin belli bir amaç düşüncesinde olduğunu görüldüğünü, zanlı 2’nin her ne kadarda olay yerinde müştekiye karşı bir eylemde bulunmamışsa, bir amaçla oraya gittiği, olay esnasında orda bulunmasını, arkadaşını engelleme şansı olmasına rağmen yapmamasını, ve arkadaşının müştekiyi bıçaklarken kendisinin de müştekiye yumruk atıp darp etmesinin olaya taraf olduğunun bir şekilde göstergesi olmuştur dedi.

Tarafların beyanlarından sonra huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. Yargıç zanlıların tam teşekküllü devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmeleri yönünde ayrıca emir verdi. (MHA)