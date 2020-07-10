Bar kavgası cezaevinde son buldu

Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Yenaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Yenaroğlu huzurda bulunan zanlı M.E’nin daha önceden tutuklanıp teminata bağlanan M.S ile birlikte 7 Nisan 2020 tarihinde saat 04.30 raddelerinde, Girne de Mete Adanır caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro isimli diskonun ön kısmında aynı diskoda güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olduğu esnada Girne'de sakin Gökhan Urhan’ın söz konusu mekân içerisinde sorun çıkardığı gerekçesi ile yüzüne gelişi güzel yumruk vurup, çene ve burun kemiğinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.

Polis zanlı Maksud Sharipov’un olay günü tespit edildiğini zanlı M.E’nin ise önceki gün tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlı TC vatandaşıdır ve 2018 yılından itibaren ülkede kaçmaktır bu bağlamda mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.