Bar kavgası mahkemede bitti

Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı.

Gültuna huzurda bulunan zanlı M.E'nin daha önceden tutuklanıp teminata bağlanan M.S'nin 7 Nisan 2020 tarihinde saat 04.30 raddelerinde, Girne de Mete Adanır caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro isimli diskonun ön kısmında aynı diskoda güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olduğu esnada Girne'de sakin Gökhan Urhan’ın söz konusu mekân içerisinde sorun çıkardığı gerekçesi ile yüzüne gelişi güzel yumruk vurup, çene ve burun kemiğinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.

Polis zanlı M.S'nin olay günü tespit edildiğini zanlı M.İ'nin ise önceki gün tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanı devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.