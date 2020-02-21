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“Barajda 10 ay yetecek su var”

Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan borulardaki arızanın giderilmesi için ihale süreci tamamlanıyor

21 Şubat 2020 Cuma 10:20
“Barajda 10 ay yetecek su var”
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Asrın Projesi olarak anılan ve Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan borularda meydana gelen arıza nedeni ile Geçitköy Barajı’na hala su aktarımı yapılamıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkede su sıkıntısı yaşanmayacağı yönündeki açıklamasını yineledi.

Bakan Oğuz Haberci Muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye Devlet Su İşleri Dairesi’nin teknik çalışmalarını tamamladığını ve ihale sürecini başlattığını söyledi.

Tamirat için ihaleye çıkıldığını kaydeden Bakan Oğuz “Şu anda Geçitköy Barajına Türkiye’den su aktarımı yapılmıyor ve ama her şey normal seyrinde devam ediyor. Barajda 17 milyon metre küp su var. Su her ne kadar azalmış görünse de bu normaldir. Endişe edecek bir durum söz konusu değildir” dedi.


Bakan Oğuz, mevcut suyun bu haliyle ülkenin 8-10 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunun altını çizerken, boruların değiştirilmesinin ne zaman biteceğinin ise belli olmadığını aktardı.


İhalenin hayata geçmesinin denizin durumuna da bağlı olduğunun altını çizen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 4 veya 5 borunun değişeceğini ve çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 21.02.2020 11:22
Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzBarajAsrın ProjesiGeçitköy Barajı
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AFFERİN 2020-02-21 10:31:33

Afferin size. TC bize ne dese haklı aslında. Onların katkısı olmasa biz burda noluruz bilmem. Lefke bölgesinde bütün DERELER DENİZE AKIYOR ŞU ANDA. Bizim ..... lar da bakıyor. Sağolasın TÜRKİYE.

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