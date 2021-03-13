BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Merkez, pazartesi saat 13.13’te Meclis önünde açıklama yapacağını ve protokole karşı imza toplayacağını duyurdu.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Kültürel İşbirliği Protokolünün, kültürel açıdan “Kıbrıslı Türk kimliğini yok etmek, asimile etmek üzere açık veya gizli niyetler” içerdiği savunuldu.

"Dini ve milli şuura sahip gençler" yetiştirilmek istendiği kaydedilen açıklamada, Protokol’de Yunus Emre Enstitüsü'nün çocuklara yönelik faaliyetler düzenlenmesinin öngörüldüğü, Enstitünün, merkezi Ankara'da bulunan bir vakfa bağlı olduğu, yönetiminin ağırlıklı olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendiği iddia edildi.

Açıklamada, “Bu zihniyete çocuklarımızı veya gençlerimizi emanet etmek, bu halka yapılacak en büyük kötülüktür. Bizler Türkiyeli-Kıbrıslı ayırt etmeden tüm çocuklarımızın çağdaş ilkelerle ve özgür düşüncelerle yetişmesini istiyoruz” denildi.