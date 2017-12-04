Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
105174
ALTIN
159.506
DOLAR
3.8885
STERLİN
5.2583
EURO
4.6049
Mutlu olmak için bunları sakın söylemeyin!
Mutlu olmak için bunları sakın...
Örgü örmenin faydaları!
Örgü örün depresyondan kurtulun!
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Geniş kalçalar kalbe faydalı
Geniş kalçalar kalbe faydalı
Bedenin kışa hazır mı?
Bedenin kışa hazır mı?

Baraka’nın Denktaş'a açtığı dava devam ediyor

Baraka Kültür Merkezi aktivistleri bugün (4 Aralık Pazartesi) Lefkoşa Mahkemesi önünde bir basın açıklaması yaparak Serdar Denktaş’a açmış oldukları dava ile ilgili bilgi verdi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 17:54
Baraka’nın Denktaş'a açtığı dava devam ediyor
banner10

Baraka Kültür Merkezi aktivistleri bugün (4 Aralık Pazartesi) Lefkoşa Mahkemesi önünde bir basın açıklaması yaparak Serdar Denktaş’a açmış oldukları dava ile ilgili bilgi verdi.

Açıklamaya derneğin avukatı da katılarak dava sürecinde bugün gelinen aşamayı anlattı. Açıklamada şunlar dile getirildi:

"Hatırlanacağı üzere geçen yıl bu dönemlerde, karanlıkta okula giden iki gencimizi ve bir de otobüs şoförünü kaybetmiş ve bunun üzerine tüm halkımızla birlikte kitlesel eylemler yapmıştık. Her şeyden önce devletin sorumsuzluğu ve işbirlikçi hükümetin yanlış kararları yüzünden kaybedilen canları anıyor ve bu acının unutulmayacağını, hayatımıza mal olan bu düzenin eninde sonunda değişeceğini vurguluyoruz.

Serdar Denktaş, o dönemde katıldığı bir televizyon programında, derneğimiz ve aktivistimiz Münür Rahvancıoğlu hakkında, gençleri provoke etmek ve insanların acısının üzerinden vandalizm yapmak gibi çirkin iftiralarda bulunmuştu. Ayrıca Baraka’nın Avrupa Birliği’nden para alarak, halkı devletten soğutmak ve olası bir planda “evet”e hazırlamak için eylemleri provoke ettiği yalanını söylemişti. Tüm bunların yalan bilgiler olduğunu ortaya koyarak Denktaş’ı ispata davet ettiğimizi basın aracılığıyla söylesek de herhangi bir düzeltme veya özür yapılmamıştı. Bir kişiyi veya kurumu provokatörlük ve vandalizmle suçlamak hakaret olduğundan Serdar Denktaş aleyhine suç duyurusunda bulunmuştuk ve ayrıca tazminat davası da açmıştık.

Davamızın gelinen aşamasında, önce özür dilenmesi konuşulmuş, iftiraların neler olduğunu ve gerçekleri içeren bir özür metninin karşı tarafa sunulmasına rağmen düzeltme ve özüre yanaşılmamıştır.

Bugünse Serdar Denktaş’ın avukatları, yazılı müdafaa vermek durumunda kalmıştır.

Gerek Baraka’nın gerekse Serdar Denktaş’ın dürüstlüğü konusunda, halkımızın zaten bildiği gerçekler, eninde sonunda ortaya çıkacaktır."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracat Stratejileri Çalıştayı yarın başlıyor
İhracat Stratejileri Çalıştayı yarın başlıyor
Değişim ve Kurtuluş İttifakı, polislerle birlikte yarın Meclis önünde eylem yapacak
Değişim ve Kurtuluş İttifakı, polislerle birlikte yarın Meclis önünde eylem yapacak
Mağusa yarın 4 saat elektriksiz kalacak
Mağusa yarın 4 saat elektriksiz kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim