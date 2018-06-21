Barau hapis cezası aldı

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da, 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Mohammad T.I.Barda ile Suleman Barau hakkındaki karar, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. 81 miligram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tasarruf etme davasından yargılanan sanık Barda Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanırken, 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf davalarından yargılanan sanık Suleman Barau, 2016 yılından beri KKTC’de kaçak olduğu için Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanamadı ve 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

100 TL’ye 2 gr Sentetik Cannabionoid

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 26 Şubat 2018 tarihinde düzenledikleri operasyonda sanık Mohammad T.I. Barda’nın tasarrufunda 81 miligram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde, sanık Suleman Barau’nun tasarrufunda ise bir miktar Sentetik Cannabionoid türü uyuştrucu madde bulmuştu. Sanık Barau, polise verdiği ifadesinde tasarrufunda bulunan konu uyuşturucu maddeyi, uyuşturucu sattığını bildiği Nijerya uyruklu bir kişiden 100 TL karşılığında 2 gr olarak aldığını itiraf etmişti. Yürütülen ileri tahkikatta sanık Barau’nun 2016 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği de tespit edilmişti.

Suçlu bulundular

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınaar Beyoğlu, sanık Mohammad T.I. Barda ile Suleman Barau’yu aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık Barau’nun mahkum olduğu davaların “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” olduğunu anımsatan Beyoğlu, yasa koyucunun konu suçlar için 18 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü ifade etti. Beyoğlu, Yüksek Mahkeme’nin faaliyet raporlarının adli ihbar olarak dikkate alındığında uyuşturucu suçlarının yaygınlaşan suçlar olduğunun görüldüğünü açıkladı. Sanık Barau’nun konu uyuşturucu maddeyi şahsi kullanımı için alıp tasarruf ettiğinin açıklıkla görüldüğünü belirten Beyoğlu, sanık Barau’nun 2016 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini söyledi. Beyoğlu, kamu menfaatini ön planda tutarak sanık Barau’yu hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile cezalandırmayı uygun ve adil bulduklarını belirterek, sanık Barau’yu 4 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı. Beyoğlu, sanık Barda’nın ise Denetimli Serbestlik Yasası kriterlerine uygun olduğunu ifade ederek derhal başlamak üzere 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasası yükümlülüklerine tabi tutulmasına emir verdi.