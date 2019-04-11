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Barbaros Savaşcı’dan EMPOLDER’e veda ziyareti

11 Nisan 2019 Perşembe 14:48
Barbaros Savaşcı’dan EMPOLDER’e veda ziyareti
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Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Barbaros Savaşcı Emekli Polisler Derneği’ne (EMPOLDER) veda ziyaretinde bulundu.

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EMPOLDER yöneticileri ile derneğin Lefkoşa Merkez Binası’nda biraraya gelen Barbaros Savaşcı’ya genel başkan Nurettin Çırakoğlu derneğin anı plaketini takdim etti.

EMPOLDER Genel Başkanı Çırakoğlu, plaket takdimi sırasında yaptığı konuşmada, KKTC Polis Teşkilatı’na 38 yıl süreyle her kademede başarı ve özveri ile hizmet eden Savaşcı’nın gerek teşkilat içinde gerekse özel hayatında görev ifa ederken bağımlılık, disiplin ve paylaşıma önem veren yapısıyla anılacağını kaydetti.

Çırakoğlu, izinleri sonrasında Temmuz ayında başlayacağı sivil hayatında Savaşcı’ya sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Barbaros Savaşcı
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