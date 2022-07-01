Barçın açıkladı... Neden benzin fiyatları düşmüyor?

Dünyada brent petrol düşüş gösterirken KKTC'de benzin fiyatlarında indirime gidilmemesi vatandaşın tepkisini çekiyor.

CTP Milletvekili Barçın, sosyal medya hesabından ülkede neden benzin fiyatlarının düşmediğini açıkladı.

Barçın detayları şu şekilde paylaştı:

Akaryakıt Borsa Fiyatları hem Dolar cinsinden düşüyor hem de Dolar düşüyor ama KKTC'deki benzin fiyatları düşmüyor çünkü UBP bu düşüş farkını Maliye'ye ve Ana Bayilerin Paylarına aktarıyor.

Fotoğrafta da görüldüğü üzere dün gece Bakanlar Kurulu, FİF'e Benzinde %3.30, Euro Diesel'de %188 artış yapıp bunun yanında da ana bayilerin litre başına 0.17 TL olan dağıtım payını CİF Mal Bedeli fiyatı üzerinden %3 olacak şekilde yeniden düzenleme kararı almıştır.

Yani UBP, akaryakıt fiyat düşüşünü halka değil 2 şirketin ve Maliye'nin cebine aktarmıştır.

Sonra da Halk Düşmanısınız dediğimizde de bize kızıyorlar