Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
banner107

"Barçın " Asgari ücretliyi ve özel sektör çalışanlarını ezen UBP-DP-YDP" " dedi.

CTP Milletvekilli Devrim Barçın "Ülke tarihinde ilk kez bu dönem, enflasyon oranı altında Asgari Ücrete ve buna bağlı olarak özel sektör emekçilerine maaş artışı yapıldı ve an itibariyle 01 Ocak 2022'ye göre asgari ücretlinin, açıklanan enflasyon verileri ışığında kaybı %44.93'dür." İfadelerini kullanandı.

02 Aralık 2022 Cuma 20:04
1 Okunma
"Barçın " Asgari ücretliyi ve özel sektör çalışanlarını ezen UBP-DP-YDP" " dedi.



 "Ülke tarihinde ilk kez bu dönem, enflasyon oranı altında Asgari Ücrete ve buna bağlı olarak özel sektör emekçilerine maaş artışı yapıldı ve an itibariyle 01 Ocak 2022'ye göre asgari ücretlinin, açıklanan enflasyon verileri ışığında kaybı %44.93'dür." İfadelerini kullanan Devrim Barçın 

 "Yani 8.600 TL net asgari ücretli 3.863 TL alım gücünü kaybetmiştir.
Tüm mal ve hizmetlerin fiyatını belirleyen tek unsur asgari ücretmiş gibi "asgari ücrete yapılacak artış, aynı oranda fiyatlara da yansır" gibi bilim dışı bahanelerle asgari ücreti baskılayanlar, fiyatlara yönelik hiç bir irade almayanlar, peki bu insanların aylık 3.863 TL alım gücünü kaybetmesi ne olacak.' diye sordu. 

Örneğin 2004-2009 arası hp oranı üzerinde asgari ücrete artış yapıldı ve fiyatlar o oranda artmadı, tam tersine alım gücü ve talep arttı, hem ücretli çalışanlar hem satıcılar kazandı çünkü mal ve hizmetlerin fiyatını belirleyen girdi maliyeti unsuru %100 ücretler değildir. Şeklinde konuşan CTP milletvekili Devrim Barçın 

"Kâr'ı üreten emek ise ve enflasyon rakamını da oluşturan satılan mal ve hizmetlerin fiyat artışları ise emek de o kâr'dan payını alacaktır arkadaş, bunun başka yolunun olmadığını " söyledi.

Son Güncelleme: 02.12.2022 21:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak telefonda görüştü
Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak telefonda görüştü
Dr. Hamit Bakırcı, “Gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap vereceğiz”
Dr. Hamit Bakırcı, “Gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap vereceğiz”
”Lefkoşalı yeşil alanlarda sosyalleşebilecek”
”Lefkoşalı yeşil alanlarda sosyalleşebilecek”








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim