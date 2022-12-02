"Barçın " Asgari ücretliyi ve özel sektör çalışanlarını ezen UBP-DP-YDP" " dedi.

"Ülke tarihinde ilk kez bu dönem, enflasyon oranı altında Asgari Ücrete ve buna bağlı olarak özel sektör emekçilerine maaş artışı yapıldı ve an itibariyle 01 Ocak 2022'ye göre asgari ücretlinin, açıklanan enflasyon verileri ışığında kaybı %44.93'dür." İfadelerini kullanan Devrim Barçın

"Yani 8.600 TL net asgari ücretli 3.863 TL alım gücünü kaybetmiştir.

Tüm mal ve hizmetlerin fiyatını belirleyen tek unsur asgari ücretmiş gibi "asgari ücrete yapılacak artış, aynı oranda fiyatlara da yansır" gibi bilim dışı bahanelerle asgari ücreti baskılayanlar, fiyatlara yönelik hiç bir irade almayanlar, peki bu insanların aylık 3.863 TL alım gücünü kaybetmesi ne olacak.' diye sordu.

Örneğin 2004-2009 arası hp oranı üzerinde asgari ücrete artış yapıldı ve fiyatlar o oranda artmadı, tam tersine alım gücü ve talep arttı, hem ücretli çalışanlar hem satıcılar kazandı çünkü mal ve hizmetlerin fiyatını belirleyen girdi maliyeti unsuru %100 ücretler değildir. Şeklinde konuşan CTP milletvekili Devrim Barçın

"Kâr'ı üreten emek ise ve enflasyon rakamını da oluşturan satılan mal ve hizmetlerin fiyat artışları ise emek de o kâr'dan payını alacaktır arkadaş, bunun başka yolunun olmadığını " söyledi.